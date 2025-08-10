Queremos que el Tren México-Quéretaro esté listo en el Primer Semestre de 2027: Presidenta Claudia Sheinbaum

ADELANTO: SUPERVISIÓN DE OBRA DEL TREN CIUDAD DE MÉXICO-PACHUCA

QUEREMOS QUE EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO ESTÉ LISTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2027: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* “Va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo”, afirmó

* La obra reporta un avance del 4 por ciento y la liberación de la mayor parte de los derechos de vía

En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca, que presenta un 4 por ciento de avance y se espera que esté listo para el primer semestre de 2027, para conectar a las familias de ambas ciudades.

“El tren, de esta forma, no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Este tren queremos que esté listo en el primer semestre del 2027 y estamos trabajando en equipo”, informó.

Puntualizó que ya se encuentran liberados los derechos de vía para esta obra de más de 57 kilómetros, lo que va a permitir registrar un avance mayor en la construcción de esta línea.

Recordó que la inversión para conectar a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es de 47 mil millones de pesos (mdp); mientras que el tramo de Lechería al AIFA es de 27 mil mdp.

Resaltó que la construcción de este tren es parte del Plan México, ya que va a facilitar la conectividad de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en el país, específicamente el que se va a ubicar en el estado de Hidalgo, sobre un terreno de 950 hectáreas que permita el desarrollo industrial, de vivienda, escuelas y hospitales.

“Este terreno es un terreno del Gobierno del Estado de Hidalgo y la idea es que este terreno pueda ser un verdadero Polo de Bienestar, son alrededor de 950 hectáreas”, añadió.