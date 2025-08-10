domingo, agosto 10, 2025
spot_img
InicioAl InstanteQueremos que el Tren México-Quéretaro esté listo en el Primer Semestre de...
Al InstanteNacional

Queremos que el Tren México-Quéretaro esté listo en el Primer Semestre de 2027: Presidenta Claudia Sheinbaum

0
15

ADELANTO: SUPERVISIÓN DE OBRA DEL TREN CIUDAD DE MÉXICO-PACHUCA

QUEREMOS QUE EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO ESTÉ LISTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2027: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

* “Va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo”, afirmó
* La obra reporta un avance del 4 por ciento y la liberación de la mayor parte de los derechos de vía

En Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó la construcción del tren de pasajeros México-Pachuca, que presenta un 4 por ciento de avance y se espera que esté listo para el primer semestre de 2027, para conectar a las familias de ambas ciudades.

“El tren, de esta forma, no solamente es una obra pública fundamental que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Este tren queremos que esté listo en el primer semestre del 2027 y estamos trabajando en equipo”, informó.

Puntualizó que ya se encuentran liberados los derechos de vía para esta obra de más de 57 kilómetros, lo que va a permitir registrar un avance mayor en la construcción de esta línea.

Recordó que la inversión para conectar a la ciudad de Pachuca con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es de 47 mil millones de pesos (mdp); mientras que el tramo de Lechería al AIFA es de 27 mil mdp.

Resaltó que la construcción de este tren es parte del Plan México, ya que va a facilitar la conectividad de los Polos de Desarrollo para el Bienestar en el país, específicamente el que se va a ubicar en el estado de Hidalgo, sobre un terreno de 950 hectáreas que permita el desarrollo industrial, de vivienda, escuelas y hospitales.

“Este terreno es un terreno del Gobierno del Estado de Hidalgo y la idea es que este terreno pueda ser un verdadero Polo de Bienestar, son alrededor de 950 hectáreas”, añadió.

Artículo anterior
SSP brinda asistencia vial a través de “Tu Ángel Guardián” en Chiapas
Artículo siguiente
En operativo interinstitucional detienen a masculino en posesión de narcóticos en Huehuetán
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Migrantes Acuerdan Continuar Caminando en Caravana a la Ciudad de México

Al Instante staff - 0
• Denuncian que agentes migratorios los pretenden dividir para desmantelar el grupo; les ofrecen visas humanitarias. Escuintla, Chiapas 10 de Agosto del 2025.- Por la tarde...
Leer más

En Jalisco, Colima e Hidalgo, Presidenta Claudia Sheinbaum Supuervisa, Inaugura y pone en marcha Obras Prioritarias.

Al Instante staff - 0
EN JALISCO, COLIMA E HIDALGO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SUPERVISA, INAUGURA Y PONE EN MARCHA OBRAS PRIORITARIAS Del 8 al 10 de agosto, la Presidenta...
Leer más

Jóvenes ruedan por la paz y contra las adicciones en todo México

Al Instante staff - 0
• Esta jornada puso a las juventudes mexicanas a activarse y hacer comunidad en alrededor de 109 carreras que se realizaron en los 32 estados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV