SSP brinda asistencia vial a través de “Tu Ángel Guardián” en Chiapas

Con el objetivo de respaldar a los conductores en las carreteras de Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), con el liderazgo del doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo, a cargo del comisario jefe, Guillermo López Murúa, mediante el programa “Tú Ángel Guardián”, se ofrece atención inmediata a conductores en situación de riesgo.

Elementos de diferentes delegaciones de la Guardia Estatal Vial Preventiva realizaron múltiples acciones de apoyo vial, destacando el compromiso de esta Nueva ERA con la seguridad, el humanismo y la proximidad social.

Durante recorridos de supervisión y acciones de proximidad social en distintos tramos carreteros y accesos municipales, elementos operativos brindaron diversos apoyos a conductores que presentaron fallas mecánicas en sus vehículos.

En el municipio de Socoltenango, se otorgó abanderamiento y seguridad vial a una unidad que sufrió averías mecánicas, manteniéndose el apoyo hasta la llegada del personal técnico correspondiente, lo que permitió prevenir cualquier incidente de tránsito.

En los accesos al municipio de Ángel Albino Corzo, se asistió a un vehículo varado por falta de energía, proporcionando apoyo eléctrico sin que se registraran mayores eventualidades.

Sobre el tramo Comitán – Las Rosas, se atendió un vehículo con falla eléctrica. Se aseguró el área y se retiró la unidad de la cinta asfáltica, garantizando así la seguridad vial en la zona.

En la vía Pichucalco – Escopetazo, se brindó apoyo a un conductor que presentó un percance menor. Se efectuó el cambio de neumático y abanderamiento preventivo, restableciendo el flujo seguro del tránsito.

En la carretera Chicomuselo – Rizo de Oro, se proporcionó asistencia a una unidad con sobrecalentamiento de motor, permitiendo al conductor continuar su trayecto de forma segura.

Finalmente, en la entrada al municipio de Parral, se atendió a un vehículo con fallas mecánicas relacionadas con el sistema de enfriamiento. Se gestionó la vialidad en la zona, evitando afectaciones al tránsito y protegiendo la integridad de los usuarios.

Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, siguiendo los principios del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar con la ciudadanía, ofreciendo atención oportuna y eficiente ante situaciones de riesgo en las vías del estado, fortaleciendo así los lazos de confianza con la población.