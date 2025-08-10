En operativo interinstitucional detienen a masculino en posesión de narcóticos en Huehuetán

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de Huehuetán.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia San Jacinto, guardias de la fuerza de seguridad detuvieron a José “N”, a quien le aseguraron entre sus pertenencias presuntos narcóticos.

En la acción preventiva y disuasiva, al presunto responsable le encontraron 15 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

El detenido y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco.