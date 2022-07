¡Alarmante el Incremento de Extorsiones Telefónicas en la Frontera Sur!

* DELINCUENTES EXIGEN “COBRO DE PISO” A PEQUEÑOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS; EXISTEN NUMEROS QUE YA FUERON ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES, SIN RESULTADOS POSITIVOS.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio del 2022.- «Las extorsiones telefónicas en los municipios de la región Frontera Sur ya son infinitas», dijo Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal, ubicado en el centro de la Ciudad.

En entrevista para Periódico EL ORBE, dijo que «a nivel nacional pareciera que los bandidos o delincuentes tuvieran la anuencia y hacer lo que quieran, con eso de los abrazos y no balazos. Ya en muchos lugares están con el cobro de piso, qué es un problema que también afecta a la economía, no solo del dueño del negocio, sino también de los que vienen al centro»

Al referirse al aumento en el incremento en la participación de los migrantes en actos delictivos, dejó en claro que esas prácticas no son de todos, «pero hay una mayoría que no sabe trabajar, no tienen ese aprendizaje y entonces ¿a qué se va a dedicar?, pues a delinquir».

En torno a las llamadas telefónicas para fines de extorsión, reconoció que hay personas que no saben cómo actuar en esos tipos de casos, y entregan cantidades de dinero.

Desde su punto de vista, ese tipo de delitos se ha incrementado alrededor de un 80 por ciento en los últimos meses, por eso hizo un llamado a la población en general a que hablen del tema con sus familiares, no se dejen engañar y no contesten llamadas de números desconocidos y cuelguen de inmediato.

Reveló que los empresarios del centro de la localidad han sido víctimas de ese flagelo, «incluso a mí me han llamado tres veces, pero la primera ocasión me molesté mucho y después preferí colgar y no caer en las provocaciones, porque es peor».

En su caso comentó que la primera llamada fue hace 8 meses, otra hace 4, y la última en mes y medio, dos, «por eso hay que bloquear esos números de inmediato, y si es insistente, en definitiva cambiar el número, porque no podemos seguir con eso».

Sin precisar quiénes, confirmó que «conozco de mucha gente que ha dado el dinero que les exigen por el temor de que le hagan algo a su familiar, a su hijo, primo, tío. Eso es un problema bastante fuerte también».

Se le preguntó si han presentado sus quejas, a lo que contestó que «la autoridad te dice que denuncies el número y lo hacemos, pero a veces te vuelven a llamar de ese mismo número, y entonces ya no sabemos si realmente estén aplicando alguna prevención o simplemente lo dejan en una libreta muerta, y ahí queda». EL ORBE / JC