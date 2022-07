¡Urge Cerco Sanitario en la Frontera Ante Llegada de la “Viruela del Mono”!

* TODOS LOS DÍAS INGRESAN CIENTOS DE INDOCUMENTADOS SIN REGISTRARSE, POR LO QUE SE DESCONOCE QUE ENFERMEDADES TRAEN A NUESTRA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 29 de julio del 2022.- Colonos de la localidad expresaron su preocupación en virtud de que se ha hablado mucho de la llegada de la quinta ola del contagio del Covid-19, y ahora también de la epidemia de la «Viruela del Mono», a través de los éxodos de indocumentados, así como de otras enfermedades.

Valente de León Velázquez, presidente de la colonia Juárez, dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE que en Tapachula la población está relajada en lo que se refiere los protocolos sanitarios y en gran número ya no usan el cubrebocas, pero tampoco respetan las demás medidas de prevención y por eso el riesgo a las enfermedades endémicas son muy altos.

Agregó que en los flujos migratorios que llegan a Tapachula, muchísimos de ellos se la pasan en el centro del municipio y en los mercados, pero sin utilizar ninguna protección ni respetar la sana distancia. Incluso algunos presentan síntomas visibles estar contagiados con problemas respiratorios y emiten sus secreciones frente a la población.

Por eso hizo un llamado a las autoridades, porque han dejado que la gente, de manera irresponsable, no cumpla con las medidas preventivas y actúen como si nada estuviera ocurriendo con esas enfermedades, «porque de nada sirve que solo unos cuantos se cuiden, y los demás no».

En el caso de los migrantes, recalcó que entran a la hora que quieren por la frontera sur, sin que se sepa si vienen enfermos o no, y ya estando en Tapachula, no hay alguna autoridad sanitaria que les exija que cumplan con las medidas de prevención, y que todo eso es peligroso porque puede desencadenar esas y otra enfermedades.

Consideró que las autoridades federales deberían de reforzar la seguridad en la franja limítrofe con Guatemala, para evitar que entren extranjeros sin cumplir con lo que establece la ley.

Por ello, apuntó que es urgente la instalación de cercos sanitarios entre Tapachula y la frontera para verificar la salud de esos grupos de migrantes, porque con ello se protege la vida de los chiapanecos y de los mismos extranjeros. EL ORBE / Nelson Bautista