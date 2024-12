Congreso Legislará Sobre Prohibición del Maíz Transgénico

* Asegura Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México; 21 de Diciembre de 2024.- A un kilómetro de la frontera con Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en febrero le darán «la vuelta» para prohibir el maíz transgénico en el país luego del fallo que emitió un panel del sistema de solución de controversias del T-MEC.

«Se le dará la vuelta a la resolución de EU en contra de México por los decretos que restringen la siembra y comercialización de maíz transgénico».

Cabe mencionar que ante el fallo sobre el uso de maíz transgénico, Estados Unidos y Canadá aplicarán aranceles contra México si no este país logra revertir el decreto a más tardar el 3 de febrero próximo.

«Ayer salió una resolución del panel del maíz. (…) el Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución», aseguró durante la inauguración del Hospital Regional de Ciudad Juárez No. 2.

Sheinbaum recordó que el maíz es una planta «maravillosa» que surgió en Mesoamérica, «surgió de la domesticación de los pueblos originarios de Mesoamérica con plantas nativas».

Detalló que «la vuelta» a esta resolución será con los diputados y senadores que en febrero van a legislar sobre prohibir el maíz transgénico en el país.

«(…) estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos, sin maíz no hay país.

«Que se escuche lejos y que se escuche fuerte, México es un país grandioso, un país que se ha ganado el respeto del mundo entero, somos un país libre, independiente, soberano, somos una potencia cultural», expresó la mandataria federal a un kilómetro de la frontera con EU. Sun