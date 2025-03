Se Pronuncia Trump con Posible Rectificación en Aranceles; Observará Acciones de Canadá y México: Secretario de Comercio

El funcionario afirmó que es muy probable que se llegue a un acuerdo en el transcurso de este miércoles, para evitar una guerra comercial que afecte a los tres países.

Dentro de su caótica política comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea dar un nuevo bandazo tras haber provocado un terremoto más en los mercados financieros. No hay nada confirmado y cualquier posibilidad está abierta a la arbitrariedad del ocupante de la Casa Blanca, pero el secretario de Comercio, Howard Lutnick, asegura que Trump se plantea un alivio en los aranceles del 25% impuestos a México y Canadá (del 10% al petróleo y gas canadiense).

“Tanto los mexicanos como los canadienses han estado hablando conmigo por teléfono todo el día de hoy tratando de demostrar que lo harán mejor, y el presidente está escuchando, porque ya saben que es muy, muy justo y muy razonable”, dijo Lutnick en una entrevista con Fox Business. “Así que creo que va a llegar a un acuerdo con ellos; no va a ser una pausa, nada de eso, pero creo que va a pensar: haced más y nos encontraremos en el medio de alguna manera y probablemente lo anunciaremos mañana”, añadió.

Lutnick no aclaró explícitamente qué estaba considerando Trump después de imponer un arancel general a todos los productos procedentes de Canadá y México que entró en vigor este mismo martes, a pesar de que los inversores no lo esperaban. La medida desató el inicio de una guerra comercial, con represalias por parte de Canadá y, en estudio, por México. Lutnick dijo que los aranceles probablemente terminarían “en algún punto intermedio”, con Trump “moviéndose con los canadienses y los mexicanos, pero no del todo”.

Las medidas de Trump están restando fuelle a la economía estadounidense por la incertidumbre que generan en la economía y las distorsiones en el tránsito de mercancías y la cadena de suministros. Las expectativas de inflación han aumentado, la confianza de los inversores se ha reducido y hay varios indicadores que apuntan a un enfriamiento de la economía estadounidense. La Bolsa, el gran termómetro con el que a Trump le gusta presumir de su gestión, ha caído por debajo del nivel al que estaba cuando el republicano ganó las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



La gestión de los aranceles a sus países vecinos ha sido caótica desde el principio. Estados Unidos tiene con sus dos vecinos un tratado de libre comercio que fue negociado por el propio Trump en su anterior mandato, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC o UMSCA). Sin embargo, el déficit comercial con ambos países, especialmente con México, se ha disparado en los últimos años. Después de ganar las elecciones, dijo que impondría aranceles del 25% a todos sus productos el primer día si México y Canadá no frenaban el tráfico de fentanilo y la entrada de inmigrantes.Llegó el primer día de su mandato y Trump dijo que aplicaría los aranceles el 1 de febrero. Llegó ese día y las mercancías seguían circulando libremente. Esa tarde, Trump firmó un decreto para que los aranceles se aplicasen desde el 4 de febrero, provocando un terremoto en los mercados. Sin embargo, luego Trump habló con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a cambio de unas concesiones menores, aplazó los aranceles un mes, hasta el 4 de marzo.El miércoles de la semana pasada dijo en la reunión de su Gabinete que los aranceles no entrarían en vigor hasta el 2 de abril, pero en la misma reunión aseguró que no los retrasaría, sembrando la confusión. Luego, el presidente tuiteó que se aplicarían el 4 de marzo, pero los inversores ya no le creían. En cambio, cuando este lunes insistió en que ya no había marcha atrás, provocó el desplome de las Bolsas mundiales, pues los inversores finalmente se creyeron la amenaza.Ahora, tras ver la reacción de los mercados y quizá al darse cuenta de que está provocando una crisis económica en su país con la torpeza de su gestión, abre la puerta a rectificar, al menos parcialmente y aunque sea sin reconocer el error.Lutnick ya había señalado el fin de semana, contribuyendo a elevar aún más la confusión, que era posible que los aranceles se aplicasen desde el martes, pero que no fuesen del 25%. En su entrevista en la conservadora Fox News de este lunes, el secretario de Comercio señaló que no cree que se reviertan por completo y apuntó de forma confusa al pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá negociado durante el primer mandato de Trump. “Si vives bajo esas reglas, entonces el presidente está considerando darte alivio”, dijo Lutnick. “Si no has vivido bajo esas reglas, bueno, entonces tienes que pagar el arancel”.Las empresas también han estado advirtiendo de forma reiterada del impacto que los aranceles tendrán en sus costes, sus ingresos, sus márgenes, sus beneficios y, en algunos casos, sus cadenas de suministro y producción. Decenas de compañías han lanzado advertencias de uno u otro tipo sobre esos impuestos a la importación y su potencial impacto en el crecimiento económico. Entre ellas están Ford, General Motors, Coca Cola, Pepsico, Mondelez, Levi Strauss, Chipotle, Costco, Alphabet, Pfizer, Estée Lauder, Jetblue, Avis, Boeing, GoPro, Illumina, Caterpillar, Colgate, Crocs, Mattel, American Express y muchas otras.Este mismo martes, el día en que los aranceles del 25% a México y Canadá entraban en vigor y se elevaba del 10% al 20% el gravamen adicional a los productos chinos, los gigantes de la distribución Target y BestBuy han alertado de que los aranceles harán subir los precios. BestBuy, que vende sobre todo productos electrónicos importados, ha caído un 13% en Bolsa tras advertir del impacto comercial.Los compradores de Target, que ya son muy cautelosos debido a la “persistente conversación sobre aranceles de la que se oye hablar casi todas las noches en las noticias, pueden esperar subidas de precios en los próximos días”, declaró su consejero delegado, Brian Cornell, a la CNBC. Cornell advirtió de la subida de precios de productos como las fresas, los aguacates y los plátanos, de los que en invierno la empresa “depende de México para una cantidad significativa de suministro”. Casi la mitad de las importaciones de frutas y verduras de Estados Unidos, incluido más del 90% de los aguacates, proceden del sur de la frontera. Target ha señalado que elevará sus importaciones desde países como Guatemala y Honduras.Los impuestos a la importación de productos chinos, canadienses y mexicanos que han entrado en vigor este martes ya han elevado los aranceles medios de la economía estadounidense al nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por encima del 10%. Si Trump cumple sus múltiples amenazas de aranceles sectoriales (al petróleo y gas, aluminio, acero, cobre, automóviles, microprocesadores, productos farmacéuticos y agrícolas) y también sus aranceles de represalia por el déficit comercial (que el presidente llama recíprocos sin serlo) se podrían alcanzar los niveles medios de aranceles más altos en más de un siglo.China y Canadá Respondieron a los Aranceles de TrumpBeijing tomó represalias el martes anunciando aranceles del 15 % sobre las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de EE.UU., según un comunicado de la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado. Además, también se impuso un arancel del 10 % sobre “el sorgo, la soja, la carne de cerdo, la carne de res, los productos marinos, las frutas, las verduras y los productos lácteos”.Por separado, el Ministerio de Comercio de China dijo que había añadido 15 empresas estadounidenses, entre ellas el fabricante de drones Skydio, a su lista de control de exportaciones, lo que prohibiría a las empresas chinas exportarles equipos de doble uso.Los contenedores de carga se encuentran en el buque portacontenedores Evergreen Ever Fame, atracado en una terminal de contenedores en el Puerto de Los Ángeles, en Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2025.Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó en una sesión informativa celebrada el martes que “China luchará hasta el final” si EE.UU. “insiste en librar una guerra arancelaria, comercial o de cualquier otro tipo”.China anunció el martes más medidas dirigidas a Estados Unidos. Entre ellas, detener las importaciones de madera de Estados Unidos, suspender los permisos de tres empresas estadounidenses para exportar soja al país y una investigación antidumping sobre algunas importaciones de productos estadounidenses de fibra óptica.El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió el martes en una conferencia de prensa que Canadá “no se echará atrás en una lucha”. Dijo que aplicaría inmediatamente un arancel del 25 % sobre 30.000 millones de dólares canadienses (US$ 20.700 millones) de productos estadounidenses, seguido de otros 125.000 millones de dólares canadienses (US$ 86.200 millones) en un plazo de 21 días.“Esto es algo muy tonto”, dijo, en unas declaraciones que, aparentemente, iban dirigidas a Trump. “Ver a dos amigos pelear es exactamente lo que quieren ver nuestros adversarios en todo el mundo”.Productos lácteos, carnes, cereales, vino, cerveza, ropa, calzado, motocicletas, cosméticos y ciertos productos de pulpa y papel son solo algunos de los bienes estadounidenses que estarán sujetos a aranceles inmediatos, según el Departamento de Finanzas de Canadá.“También desafiaremos estas acciones ilegales presentando demandas de resolución de disputas en la Organización Mundial del Comercio y a través del USMCA”, señaló Trudeau. “Mientras tanto, nuestros aranceles seguirán en vigor hasta que se retiren los aranceles estadounidenses y ni un momento antes”.