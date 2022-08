Participa REC en Reunión Sobre Migración Encabezada con el Presidente AMLO

*EL GOBERNADOR MENCIONÓ QUE EN CHIAPAS SE PRIVILEGIA UNA POLÍTICA DE RESCATE HUMANITARIO, PARA LAS Y LOS MIGRANTES.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con autoridades federales y mandatarios estatales de las zonas fronterizas norte y sur, para abordar el panorama del fenómeno migratorio a nivel nacional y las acciones que se realizan a favor de la protección y el rescate humanitario de las personas migrantes.

Durante este encuentro efectuado en la Ciudad de México, del que formó parte el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, Escandón Cadenas sostuvo que el Gobierno de Chiapas coadyuva con las instancias federales y municipales para atender integralmente el tema de movilidad de personas, que no solo es un fenómeno nacional sino mundial.

Mencionó que en la entidad se privilegia una política de rescate humanitario a las y los migrantes, por lo que se destina toda la capacidad institucional a fin de garantizar los derechos de quienes transitan por la frontera sur, en su aspiración de llegar a Estados Unidos, debido a la inseguridad, la pobreza y falta de oportunidades en sus países y con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida para sus familias.

“En Chiapas estamos alineados a las políticas impulsadas por el presidente López Obrador que privilegian la atención, protección, así como un trato digno y humanitario a la población migrante, sobre todo a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Seguiremos sumando esfuerzos para garantizar el respeto a sus derechos humanos y avanzar hacia la construcción de una frontera ordenada y segura”, apuntó.

De esta manera, dio a conocer el trabajo que hacen de manera permanente y conjunta las autoridades para proteger a las y los migrantes, al tiempo de asegurar que en la entidad no hay tregua en la lucha contra quienes se dedican al tráfico de personas, pues es un acto inhumano en el que se lucra con la necesidad de la gente que sale de sus países en busca de mayor bienestar.

Luego de agradecer el trabajo que encabeza el Presidente de la República, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional para atender este tema tan sensible, el mandatario chiapaneco aseveró que continuará con esta labor conjunta con estas dependencias federales, así como con el Instituto Nacional de Migración, en beneficio de la seguridad, dignidad y respeto de la población migrante.

Estuvieron presentes: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Buccio; el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos; de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Boletín Oficial