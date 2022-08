Ganado de Contrabando se Consume en la Región Soconusco

* 40 RESES INGRESAN DIARIAMENTE DE CONTRABANDO A TAPACHULA. PROCEDENTES DE GUATEMALA, SIN CERTIFICADOS SANITARIOS Y TRANSPORTADAS EN CONDICIONES ANTIHIGIÉNICAS.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto del 2022.- Debido a diversos factores, principalmente al elevado precio del maíz (subió a 10 Pesos el kilogramo), que es la base primordial en la alimentación del ganado, ya sea vacuno, porcino y hasta de las aves, el precio de la res en pie está muy alto y eso hace que la carne que se vende en Tapachula haya alcanzado incrementos históricos.

De esa forma lo dio a conocer, Jorge Ortiz Arévalo, director del Rastro Municipal de Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que a consecuencia de esos precios de la semilla los ganaderos locales y de la región han dejado de producir animales de engorda, por la sencilla razón de que ya no les trae cuenta.

Agregó que, ante la falta de ganado, ha estado entrando al municipio carne procedente de Centroamérica (unas 40 reses en canal al día), en específico de Guatemala, aunque de dudosa procedencia y en condiciones tal vez antihigiénicas, toda vez que la cruzan por la frontera a través de camionetas como si fuera cualquier otro producto, o en lomo de bestias a través de caminos de extravío.

Este contrabando, dijo, posiblemente acarrea problemas a la salud de quienes la consumen, por la sencilla razón de que, al entrar en canal no se sabe en qué condiciones ingresa; esto, fuera del daño económico que sufren los ganaderos de la región por la competencia desleal que sufren con este tipo de comercio clandestino.

El contrabando de ganado procedente de Centroamérica se ha mantenido de manera permanente, comentó, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para detenerlo.

Por otro lado, manifestó que otra opción es comprar ganado en diversos Estados de la República, pero los constes gasolinazos han encarecido los fletes, al grado que, de 30 mil Pesos que pagaban a principios de año, ahora les quieren cobrar 45 mil por camión, por lo que ya no es costeable. EL ORBE / Nelson Bautista