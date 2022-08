Por Falsificación Firmas Destituyen a la Secretaria Municipal de Mazatán

* REGIDORES SOLICITARÁN AL CONGRESO DEL ESTADO QUE SE INVESTIGUE EL HECHO, ASÍ COMO LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN COMETIDOS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto del 2022.- Una funcionaria de la Secretaría Municipal de Mazatán, Fanny N, fue destituida del cargo que ostentaba dentro de la administración pública que preside el alcalde Pedro de la Cruz Villalobos, como presunta responsable de falsificar las firmas de los Regidores en actas de Cabildo, mismas que fueron enviadas al Congreso del Estado como documentos legales que amparaban la Cuenta Pública y autorización de recursos del erario.

Tal y como les informó rotativo EL ORBE, en la edición del día 24 de Agosto, un grupo de Regidores detectaron que algunas de sus firmas que fueron estampadas en esas actas que incluso fueron subidas al Portal de Transparencia del Poder Legislativo de Chiapas, no eran las originales y por tal motivo decidieron solicitar una investigación para precisar el responsable de falsificación de documento oficiales, que es un delito grave en Chiapas.

Las actas, de fechas 13 de Febrero, 07 de Enero y 27 de Enero del 2022, fueron exhibidas en el portal del Congreso, a las que le fueron falsificadas las firmas y se demostró los actos de corrupción que imperan dentro de las autoridades en Mazatán, municipio vecino de Tapachula.

Jorge Santos González, regidor del Ayuntamiento, dijo a EL ORBE, sin ahondar en detalles, que “no van a permitir abuso y actos de corrupción dentro de la presente administración municipal, porque son actos que no son compatibles con la Cuarta Transformación”.

Luego de las primeras investigaciones, el mismo Cabildo determinó retirar de sus funciones a esa persona de Secretaria Municipal, a quien señalan como probable responsable del delito de falsificación de documentos y lo que le resulte, y a quien forzosamente se deberá de denunciar penalmente, porque de no hacerlo los Regidores y el propio Ayuntamiento podrían caer en omisión y complicidad.

Hasta el momento se desconoce si ya fue entablada alguna denuncia por estos hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público. Asimismo, si el Congreso del Estado ya inició por oficio un proceso por esta grave violación a la Ley de Desarrollo Municipal.

Ahí se establece en el Artículo 31 que «Las personas en el servicio público que pertenezcan al gobierno municipal, deberán sujetarse a los principios de buen gobierno, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.”

Mientras que en el Artículo 44, se señala que «El Cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos relativos al ejercicio de las atribuciones de gobierno, políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según sea el caso, podrán ser públicas, con excepción de aquellas que a su propio juicio deban ser privadas, debiendo cumplirse con los requisitos y formalidades que señale la Ley y su reglamento interior”.

De manera extraoficial trascendió que cada uno de los Regidores afectados solicitarán ahora al Congreso del Estado su intervención, ante la duda de que pudieran existir otros documentos falsos, que en el futuro les provoque consecuencias, incluso ser motivo de cárcel.

En reunión extraordinaria de Cabildo, se acordó la destitución de la funcionaria y se estableció que no hay derecho a ser reubicada a otra área del Ayuntamiento, por razones obvias. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado