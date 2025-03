Reportan 200 mil Tráileres de Carga Detenidos en la Frontera Norte

*Esperan Solución a los Aranceles.

Ciudad de México, 5 de Marzo.-La imposición de aranceles de 25% contra exportaciones mexicanas provocó que alrededor de 200 mil autotransportistas estén parados en diversas aduanas de la frontera Norte, en las empresas o en los puertos, en espera de que los clientes les autoricen el pago del sobreprecio, estimó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán.

«Si tenemos un paro de más de 50% de unidades estacionadas mientras no se resuelva el tema de aranceles, estamos muy asustados del impacto que se fuera a tener», explicó el líder de los transportistas.

Durante la Asamblea General Ordinaria 2025 de la Canacar, en la que rindió protesta por un siguiente período, Martínez expuso que son aproximadamente «200 mil unidades que no están estacionadas, pero que han bajado su operación», porque pueden estar en la frontera, o que no salieron de algún puerto o de la empresa.

Solamente en la aduana de Ciudad Juárez quedaron detenidos mil unidades, mientras que en Tijuana quedaron 500, de acuerdo con representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Es una afectación mayor a las empresas manufactureras, porque «están esperando a que sus clientes les autoricen el sobreprecio que tienen que pagar por los aranceles al momento de entrar a Estados Unidos», dijo el vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Sotelo.

Expuso que existe incertidumbre sobre si se quedarán sin trabajo los autotransportistas, porque se muevan o no las unidades al operador se le tiene que pagar.

«Es una crisis que nos afecta a todos, yo creo que eso se resuelve rápido. Se tiene que resolver rápido porque si no, entonces va a haber despidos de gente tanto en la maquilladora como en las empresas que les damos servicio, como las exportadoras mexicanas» y agregó que ojalá se resuelva en 15 días.

El vicepresidente de la región Noroeste de la Canacar, Israel Delgado, estimó que solamente en la aduana de Tijuana se quedaron paradas 500 unidades y esa tendencia se puede mantener.

«Esto sin duda llevará un par de semanas en lo que logramos estabilizar, mientras tanto pues el comercio se está viendo impactado en el número de exportaciones de dos mil 500 embarques diarios que traíamos el primer día por Tijuana bajó a mil 800. El día de hoy traemos alrededor de mil 500 y eso esto tiene que ver precisamente con ese fenómeno». Sun