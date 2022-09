Parte de Tapachula la Octava Caravana de Indocumentados en Menos de 30 Días

* En Arriaga los Aseguran y Regresan a la Frontera, el Cuento de Nunca Acabar.

Tapachula, Chiapas; 02 de septiembre del 2022.- Unos 300 migrantes, la mayoría de ellos que ya habían sido deportados de territorio nacional, emprendieron en la mañana de este viernes una caravana desde Tapachula para tratar de avanzar de manera ilegal hacia el centro del país.

Con esta ya son ocho marchas similares en un mes, cuyos integrantes son de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Cuba y El Salvador, principalmente.

Según versiones oficiales, muchos de ellos fueron asegurados en los últimos 20 días en el tramo carretero comprendido entre los municipios de Pijijiapan y Arriaga, es decir, a unos 200 kilómetros de Tapachula.

Luego fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de esta localidad, en donde se les expidió un documento con vigencia de máximo 10 días, para que abandonen de manera voluntaria al país por la frontera más cercana, en este caso por la franja limítrofe con Guatemala.

Esto porque no pudieron acreditar su legal estancia en territorio mexicano y tampoco cumplieron con lo que establece la ley en torno a una migración segura y ordenada.

Sin embargo, una vez que salieron de esas oficinas, los extranjeros se concentraron de nuevo en el centro de Tapachula y, apoyado de dos mujeres -una nacional y otra venezolana- han organizado las salidas de manera ilegal hacia el centro del país, o sea, no han acatado las disposiciones del gobierno federal y han caído en reincidencia.

Mientras, se calcula que en mes y medio que llevan instaladas en Chiapas cien ventanillas de atención a migrantes, unas 35 mil personas han realizado sus trámites y salido de la ciudad de manera legal, pero para hacerlo han tenido que presentar sus identificaciones para corroborar que no tienen órdenes de aprehensión o de búsqueda en sus países de origen o en otros.

Además, se han presentado solamente con citas establecidas y entregado otros documentos en sus solicitudes, tato en las oficinas de Regulación Migratoria como en las de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Se calcula que, hasta la noche de este viernes, hay unas 2 mil personas de todas las caravanas dispersas en los municipios de la Costa de Chiapas, en espera de un descuido de las autoridades para avanzar en sus intenciones de llegar a la capital del país.

La marcha que salió este viernes llegó por la noche al municipio de Huixtla, a unos 45 kilómetros de Tapachula. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello