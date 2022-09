A 198 Años de la Anexión de Chiapas a México Continúa el Olvido y Marginación en la Frontera Sur

* No hay Obras Federales en la Región.

Tapachula, Chiapas; 16 de septiembre del 2022.- A 198 años de la anexión de Chiapas a México, la frontera sur del país se mantiene en el olvido y la marginación, consideró, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que no se ven para nada obras de relevantes o de gran impacto social, como lo fue en su momento la carretera del Pacífico, o lo que es hoy el Puerto Chiapas.

Manifestó que, si se compara el Soconusco con la región norte del país, la diferencia es abismal, ya que se ve muy pronto que en aquella zona el gobierno ha invertido mucho dinero sobre todo en servicios públicos, vías de comunicación, infraestructura de todo tipo y desarrollo. Y en cambio, a la frontera sur la tiene olvidada.

Agregó que es una desigualdad avasalladora, ya que mientras en el norte los salarios son de hasta 15 mil pesos mensuales; mientras que, del otro lado del país, el pago a los trabajadores muchas veces es más bajo que el mínimo.

Asimismo, que «el crecimiento allá es evidente, mientras que aquí en el sur, hay un atraso de muchas décadas. Sencillamente no hay obras federales y las que iniciaron las dejaron tiradas, como el caso del libramiento sur, que no fue terminado y mucho menos ampliado, mientras que el libramiento norte, ni siquiera han colocado la primera piedra».

Por otro lado, se refirió a la carretera a Frontera Talismán, la cual quedó inconclusa, supuestamente por un lio con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque también se dijo que los mismos vecinos tuvieron mucho que ver para no permitir el crecimiento de esa obra, la cual es importante porque se trata de la entrada del turismo guatemalteco a México. EL ORBE / Nelson Bautista