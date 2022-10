Atestiguan REC y Adán Augusto López Diálogo con Sectores Social, Económico y Religioso

El Mandatario Estatal Reconoció a Adán Augusto López por el Gran Trabajo que Realiza en la Misión de Sacar Adelante las Políticas que Impulsa AMLO.

*El gobernador participó junto al titular de la Secretaría de Gobernación a este encuentro donde se abordó sobre la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional

Al acompañar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al diálogo con autoridades estatales, municipales, sociedad civil y sector empresarial, y asociaciones religiosas, en materia de la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que el dicho de quienes aseguran que el país se está militarizando no tiene razón de ser, pues lo único que se desea es la protección integral del pueblo de Chiapas y de México.

“Que no nos confundan, el país no se está militarizando, lo único que se propone con la reforma constitucional al artículo 5º es que se amplíe el plazo de la participación de la Guardia Nacional a través de la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta el 2028, lo que significa una mayor capacitación, adiestramiento y la consolidación de las tácticas de defensa del pueblo; de que la Guardia Nacional derive del Ejército Mexicano su lealtad, amor por México, así como sus principios y valores”, apuntó.

Precisó que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, es un civil quien está al mando de los soldados mexicanos, y explicó que las Mesas Estatales y Regionales de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de los estados y municipios están a cargo de las y los gobernadores y alcaldes, quienes también son autoridades civiles, por lo tanto, dijo, el concepto de militarización del país no tiene ningún argumento.

En este marco, Escandón Cadenas reconoció al titular de la Segob, Adán Augusto López, por el extraordinario trabajo que realiza en la misión de sacar adelante las políticas de progreso y desarrollo que impulsa el presidente López Obrador; al tiempo de refrendar el compromiso de su gobierno de seguir alineado a las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, pues se ha demostrado con resultados que es la mejor manera de lograr el bienestar, la paz y la transformación de Chiapas, del Sur-Sureste y de México.

A su vez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, destacó el esfuerzo y trabajo en equipo que el gobierno de Rutilio Escandón impulsa para que Chiapas haya pasado del sexto al lugar 27 en cuanto a la baja en incidencia delictiva de alto impacto y en el 31 de incidencia general, lo cual genera confianza entre los sectores sociales y empresariales.

Señaló que, para la Federación, es fundamental ganarle la batalla a la inseguridad y recuperar la tranquilidad, combatiendo las causas y no los efectos, a través de iniciativas que eviten que la juventud sea víctima de las redes de la delincuencia; por ello, darle a la Guardia Nacional el resguardo ciudadano, dijo, representa un aliciente para reforzar la seguridad pública, a fin de recuperar la tranquilidad y la paz. “Nadie busca militarizar al país; el México de ahora respeta los derechos humanos, las culturas y no coarta la libertad a nadie”.

En su intervención, la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, enfatizó en la importancia de que la Guardia Nacional se mantenga al frente de las tareas de seguridad en los próximos años, a fin de reforzar y proteger las líneas fronterizas, y permitir que se generen mayores inversiones. “Unidos, sociedad y gobierno, estamos logrando que los estados del sur tengan acceso pleno al desarrollo y a la justicia social”.

Al dar la bienvenida en representación de la ciudadanía, el empresario chiapaneco Marden Camacho Rincón calificó de acertada la iniciativa de tener a la Guardia Nacional al resguardo de la seguridad ciudadana en las calles, toda vez que sería de mucho provecho para proteger aún más la integridad y patrimonio de la población, al tiempo de garantizar mayor orden e inversión de empresas extranjeras.

Asistieron: el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el titular del Poder Judicial, Guillermo Ramos Pérez; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez; el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Alejandro Vila Chávez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; el arzobispo Monseñor Fabio Martínez Castillo.

Asimismo, las y los diputados federales de Chihuahua, Andrea Chávez Treviño; Sonora, Rosangela Amairany Peña Escalante; Tabasco, Mario Rafael Llergo Latournerie; de Baja California, Olga Zulema Adams Pereyra; y por Chiapas, Leonor Coutiño Gutiérrez, Roberto Rubio Montejo, Jorge Luis Llaven Abarca e Ismael Brito Mazariegos; así como las presidentas y los presidentes municipales y líderes religiosos. Boletin Oficial