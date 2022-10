López Obrador Confía en Que la Obra del Tren Maya Avance

* Amparos en Contra no Procedieron.

Mesa de Redacción.- En conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que en tramos como Xpujil-Chetumal hay líderes de ejidos que “no quieren convocar a asambleas (para autorizar el paso del tren) porque saben que si se lleva a cabo, la gente va a aprobar”.

En ese sentido, López Obrador reiteró que la mayoría de la población en el sureste del país está a favor de la construcción del Tren Maya, mientras que la oposición se ha originado desde grupos de intereses creados o asociaciones financiadas desde el extranjero.

Tras afirmar que entre la población de la región no hay oposición a la construcción de este medio de transporte, el ejecutivo Federal expuso que “los que presentaron amparos no eran propietarios de tierras, ejidatarios o comuneros, eran representantes de grupos de intereses creados, o asociaciones financiadas por gobiernos extranjeros, pseudo ambientalistas, o quienes siempre buscan sacar raja”.

Esta situación, Andrés Manuel López Obrador la comparó con algunos sindicatos de transportistas que “se aprovechan”. También, apuntó que en la construcción de un puente en la avenida Colosio en Cancún, el propietario de un terreno de 200 metros pidió 25 millones de pesos para permitir las obras, “abusando”.

Este tipo de casos, dijo, son la excepción y no la regla, ya que la "la mayoría de la gente está ayudando mucho", y aseveró que, en Xpujil, donde hay 16 ejidos, en una semana se hicieron las respectivas asambleas y anuencias para que avance la construcción.