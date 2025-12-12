Reitera ERA Compromiso de su Gobierno con la Paz y Fortalecimiento de la Coordinación con la Federación

El Encuentro Reunió a las y los Gobernadores del País, Donde se Presentaron los Avances de la Estrategia Nacional de Seguridad

—–

Se Aprobaron 11 Acuerdos, Donde Destaca la Homologación de la Ley General Contra la Extorsión a Nivel Estatal

——

El Mandatario Estatal Destacó que en Chiapas se Trabaja Incasablemente Para la Construcción de la Paz

*EL GOBERNADOR ASISTIÓ A LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENCABEZADA POR CLAUDIA SHEINBAUM.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Palacio Nacional.



1 de 3

En este encuentro, que reunió a las y los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, así como a Gobernadoras y Gobernadores del país, el mandatario chiapaneco reiteró su compromiso con la construcción de la paz y subrayó el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Boletín Oficial