viernes, diciembre 12, 2025
Reitera ERA Compromiso de su Gobierno con la Paz y Fortalecimiento de la Coordinación con la Federación

El Encuentro Reunió a las y los Gobernadores del País, Donde se Presentaron los Avances de la Estrategia Nacional de Seguridad
Se Aprobaron 11 Acuerdos, Donde Destaca la Homologación de la Ley General Contra la Extorsión a Nivel Estatal
El Mandatario Estatal Destacó que en Chiapas se Trabaja Incasablemente Para la Construcción de la Paz

*EL GOBERNADOR ASISTIÓ A LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENCABEZADA POR CLAUDIA SHEINBAUM.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Palacio Nacional.

En este encuentro, que reunió a las y los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, así como a Gobernadoras y Gobernadores del país, el mandatario chiapaneco reiteró su compromiso con la construcción de la paz y subrayó el fortalecimiento de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Boletín Oficial

