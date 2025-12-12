Destaca Zoé Robledo Construcción de 13 Nuevos Hospitales del IMSS en 5 Años

Suman más de 39 mil Camas Para Atender a más Derechohabientes

Afirmó que la Meta Para 2030 es Construir 16 Hospitales más en Todo el País

Ciudad de México; 11 de Diciembre.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que entre 2019 y 2024 se construyeron y pusieron en operación 13 hospitales nuevos, que sumaron mil 387 camas, además de la ampliación y modernización de 55 sanatorios, lo que permitió reconvertir áreas administrativas en espacios hospitalarios y agregar 3 mil 724 camas.



Durante la 116 Asamblea General Ordinaria (AGO), que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el estado de Puebla, y en la cual se puso en operación el Hospital General Regional (HGR) No. 36 «Carmen Serdán Alatriste», Zoé Robledo indicó que en los últimos siete años el IMSS sumó más del doble de camas de las que se lograron en seis sexenios.Indicó que desde el inicio de la administración de Sheinbaum Pardo el IMSS ha puesto en operación cuatro hospitales adicionales: Ciudad Juárez, Ensenada, Tuxtla Gutiérrez y San Alejandro, y en los próximos siete meses se sumarán siete más: Zaragoza, en la Ciudad de México; Ciudad del Carmen, en Campeche; Navojoa y Ramos Bours, en Sonora; Tula, en Hidalgo; Ticul, en Yucatán, y Guanajuato, que aportarán mil 484 camas.Explicó que, paralelamente, se inició la construcción de ocho hospitales en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que añadirán mil 554 camas. Además, con el decreto presidencial de julio de 2025, el programa IMSS Coplamar se incorporó al Régimen Ordinario, lo que significó la integración de 81 hospitales y 2 mil 730 camas adicionales.Dijo que con estas acciones el IMSS pasó de 33 mil 752 camas en 2018 a más de 39 mil en 2025, y el plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más para alcanzar 45 mil 284 camas, expansión que representa más del doble de lo que se construyó en seis sexenios anteriores, lo cual permitirá consolidar la transformación del sistema nacional de salud.Zoé Robledo presentó su informe de labores 2024-2025 y el programa de actividades para el siguiente año, en el cual destacó que la carencia por acceso a la seguridad social hoy está en su nivel más bajo, según el Inegi. Sun