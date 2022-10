En Tapachula Vivimos Secuestrados por los Indocumentados: Organizaciones Sociales

Diversos Sectores Lamentan que el Tema Migratorio no ha Sido Solucionado en la Frontera Sur, y por el Contario Cada Día son más Extranjeros que se Establecen en los Espacios Públicos de la Ciudad.

* SEÑALAN QUE ENTRE LAS CARAVANAS VIENEN INFILTRADOS INTEGRANTES DE LAS MARAS. AUTORIDADES DE GUATEMALA CONTINÚAN FRENANDO EL INGRESO DE MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre del 2022.- A pesar de los fuertes operativos con miles de elementos militares y policíacos realizados en Guatemala en los últimos días para tratar de detener el éxodo de migrantes, algunos de los indocumentados emprendieron el camino en zonas montañosas y acantilados, logrando llegar a Tapachula, pero en pequeños grupos de entre 10 y personas, cuando estaban llegando unos mil 1500 al día.

Por lo mismo, se cumplieron los primeros dos días en las que no han salido caravanas desde la frontera sur de Chiapas, luego de 52 movilizaciones consecutivas en las últimas 11 semanas.

De acuerdo a, Fernando Unda Castañeda, dirigente de la Promotora de Organizaciones Serranas, hasta hace cuatro años la localidad había sido la «Capital económica de Chiapas», con la visita de más de 2 millones de turistas guatemaltecos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) al año, sobre todo con fines recreativos y comerciales.

Pero que ahora, con la presencia de miles de migrantes de «todos colores y nacionalidades, los visitantes y la población local, ya no tienen la oportunidad de llegar al centro de la ciudad, en donde los tres parques, calles, banquetas y áreas jardineras están ocupadas todo el día y noche por indocumentados, y ni siquiera hay en donde sentarse, porque todo está sitiado por esos extranjeros».

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó «pareciera que la ciudad estuviera en una situación de siniestro de alguna naturaleza y que todo el primer cuadro de la ciudad hubiera sido habilitado como un albergue y baños al aire libre, pero no es así».

Lamentó que las autoridades federales hayan suspendido los operativos para garantizar la aplicación de lo que establece la ley migratoria y permita que en Tapachula, la población ya no viva secuestrada por los indocumentados.

También señaló que es muy triste que los organismos y comisiones de los derechos humanos vivan de los impuestos que pagan los mexicanos, pero que se han inclinado a defender solo a los migrantes.

«Los mexicanos que vivimos en la frontera sur de Chiapas sufrimos de la fortuna del sapo, a quien invitan a la casa, se inflan, corren a los propietarios y se quedan con todo».

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno y legisladores para que atiendan la problemática y restablezcan el orden y la paz social en los municipios del Soconusco, antes de que sea demasiado tarde». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Advierte Cocoparci Infiltración

de Delincuentes en Caravanas

Delincuentes de diversas nacionalidades están aprovechando los flujos migratorios para infiltrarse y poder transitar de un lado a otro sin ser detenidos y llegar a lugares, como Chiapas, en donde se han establecido para utilizar a la entidad como su centro de operaciones.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la región Soconusco, aseguró que se pide a las autoridades que se apliquen medidas de control, porque dentro de los grupos de extranjeros en tránsito se cuelan verdaderos delincuentes, como son los Maras provenientes de El Salvador, que asegura son los que han venido a causar problemas a la población del Soconusco.

En entrevista con rotativo EL ORBE, se refirió también al problema del éxodo de venezolanos, «ya que unos 60 mil de ellos han ingresado a México y ha dado margen a que los albergues de poblaciones del norte del país colindantes con los Estados Unidos, estén repletos de ellos, que ansiosamente esperan el momento de cruzar la frontera”.

Además, que de los 60 mil venezolanos que ingresaron a México, los Estados Unidos solo van a recibir a unos 20 mil de ellos, siempre y cuando éstos cumplan con los requisitos debidamente integrados.

Manifestó que, mientras tanto, los migrantes siguen llegando a Tapachula y aquí, lo que puede hacerse es darles a tiempo sus documentos para que puedan hacer libremente su travesía rumbo al norte del país, y si no reúnen los requisitos, deportarlos. EL ORBE / Nelson Bautista