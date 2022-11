Responsables de la Violencia en San Cristóbal de Las Casas se Enfrentarán a la Justicia: REC

Ante Mensajes Intimidatorios en Whatsapp por Presuntos Integrantes de los “Motonetos”, Autoridades de los Tres Niveles se Coordinaron Para Reforzar la Vigilancia en San Cristóbal.

* EL GOBERNADOR DESTACÓ QUE EL GRUPO INTERINSTITUCIONAL REALIZA PATRULLAJES TERRESTRES Y AÉREOS, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.

Luego de mencionar las acciones de violencia que se presentaron este martes en San Cristóbal de Las Casas, donde individuos hicieron uso de su derecho de manifestación, pero a través de actos vandálicos, en contra de las normas y afectando a la población, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió que las 10 personas que resultaron detenidas se enfrentarán a la justicia.

Desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario expresó su reconocimiento a quienes integran la Base de Operaciones Mixtas, pues implementaron acciones conforme a los protocolos de actuación y con respeto a los derechos humanos, dejando en claro que las y los chiapanecos no están solos.

“Agradezco a las Fuerzas Armadas, fiscalías, policías estatales y municipales, por restablecer la paz. Afortunadamente, durante este operativo no hubo nada que lamentar respecto a pérdida de vidas humanas ni personas lesionadas, pero se detuvo a 10 vándalos que se dedican a lucrar con el pueblo de San Cristóbal de Las Casas, quienes están a disposición de las autoridades correspondientes. El pueblo no está solo, tiene a sus autoridades para hacer justicia y castigar a quien actúe por encima de la ley”, manifestó.

Sostuvo que las instancias federales, estatales y municipales no bajarán la guardia, seguirán atentas a fin de evitar este tipo de acontecimientos y privilegiarán, en todo momento, el diálogo y el uso de la fuerza de la razón para lograr acuerdos, conforme a las normas jurídicas; al tiempo convocar a la población a la unidad, a la convivencia fraterna y pacífica, pues esto contribuirá a que Chiapas transite por la vía del bienestar y progreso.

Resaltó que gracias a que Chiapas va bien en materia de seguridad, se ha logrado posicionar como la entidad que mayor crecimiento económico registra después de la pandemia en el país, y en comparación con los datos anteriores a este problema y del pasado gobierno, a la fecha se han generado más de 14 mil empleos formales, lo que supera toda expectativa en este rubro; asimismo, es uno de los estados que más ha disminuido la pobreza laboral.

“Nos debemos sentir orgullosos de Chiapas, tenemos una gran riqueza cultural y natural, pero lo más valioso es su gente. Estamos llamados a seguir creciendo, en materia de economía vamos bien. Entre septiembre y octubre se generaron más de mil 500 empleos formales, y de acuerdo con las cifras oficiales, en este gobierno hemos creado 14 mil empleos, más que en todo el sexenio pasado”, apuntó.

Finalmente, Escandón Cadenas reconoció el trabajo que el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, las corporaciones de seguridad, y las distintas instancias de gobierno, llevan a cabo diariamente a través de la Mesa de Seguridad, a favor del bienestar de la población, lo que ha permitido a Chiapas mantenerse como uno de los estados más seguros y con mayor perspectiva de crecimiento económico.

Realiza Grupo Interinstitucional patrullajes aéreos

y terrestres en San Cristóbal de Las Casas

Derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, elementos del Grupo Interinstitucional mantienen patrullajes preventivos y disuasivos por tierra y por aire en San Cristóbal de Las Casas, con la finalidad de fortalecer la seguridad de la población.

Este miércoles elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado redoblaron esfuerzos de manera conjunta en este operativo que busca inhibir cualquier comisión de delito en este municipio.

Desde temprana hora se fortaleció la seguridad con recorridos en calles, presencia disuasiva en edificios públicos y patrullajes preventivos aéreos, a efecto de inhibir cualquier comisión de delito y garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

El Gobierno de Chiapas refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad en todo el territorio estatal, exhortando a las organizaciones sociales a conducirse por la vía legal y pacífica para hallar solución a sus demandas. Boletín Oficial