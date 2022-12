Robos, Ejecuciones y Demás Delitos Graves Encienden los Focos Rojos en Suchiate: Cocoparci

* EL ORGANISMO SEÑALÓ QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ESTÁN MAS INTERESADAS EN HACER CAMPAÑA ELECTORAL, QUE EN VELAR POR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 09 de Diciembre del 2022.- De acuerdo al Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la región del Soconusco, en el municipios fronterizos de Suchiate hay la percepción de focos rojos por la cantidad de homicidios y ejecuciones que se están registrando actualmente, y aún cuando hay quienes señalan que las víctimas son personas de otras entidades, igual se trata de muertos.

El organismo en materia de seguridad indicó, a través de su presidente, comentó que las dependencias estatales y federales han reforzado la atención a esa zona limítrofe con Guatemala por esas causas.

Aunque dejó en claro que «debemos recordar que la primera autoridad obligada a brindar seguridad, son los presidentes municipales, y son los que deben de estar muy activos en esta situación, pero muchos andan ya en campañas políticas, entonces abandonan lo que es la seguridad, si no hay seguridad, no hay progreso, no hay nada».

Indicó que es necesario que las autoridades municipales se coordinen con las estatales y federales ante el problema de tantos homicidios y que ojalá no se llegue a niveles como los que hay en otras regiones del país, con hasta 15 asesinatos en dos o tres días.

«Por eso insistimos con las autoridades que no bajen la guardia y que continúen con estos operativos para tratar de controlar esta situación. Ya Suchiate es un poco rojo, pero que no vaya a trascender a otros municipios», apuntó.

Luego insistió que «los municipales a veces no se dedican a lo que deben hacer, como brindar seguridad, que son los primeros obligados a ello», aunque reconoció la carencia de personal y de los medios económicos, pero que por eso se deben conjugar los esfuerzos.

Indicó que una buena noticia es que los militares continuarán en las calles en tareas de seguridad -como se venía haciendo desde sexenios pasados- y que será muy valiosa su participación. EL ORBE / JC