Nuevamente Realizan Operativo en el Centro de Tapachula, Aseguran Migrantes y Retiran a Vendedores Ambulantes

Debido a Denuncias de Comerciantes Sobre los Desmanes que Protagonizan los Indocumentados, se Realizó Dicho Operativo Para Restablecer el Orden y Garantizar la Seguridad de la Población Tapachulteca.

* ELEMENTOS DEL INM, GN, ASÍ COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARTICIPARON EN EL OPERATIVO SIMULTANEO, CON EL OBJETIVO DE LIBERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE CENTRAL.

Tapachula, Chiapas; 20 de Diciembre del 2022.- Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, realizaron este martes un operativo sorpresa en el primer cuadro de la Ciudad, en donde aseguraron a cientos de extranjeros que no pudieron acreditar su legal estancia en el país

Los migrantes, la gran mayoría de ellos de origen venezolano, habían tomado como campamento al aire libre al Parque Central «Miguel Hidalgo» y, según confirmaron algunos de ellos, se preparaban para salir en una nueva caravana hacia la Ciudad de México en las próximas horas.

Luego de hablar con ellos, aceptaron subir a los vehículos oficiales que arribaron al lugar para que fueran trasladados a las instalaciones migratorias en donde conocerían su situación legal.



Al igual que ha ocurrido en casos anteriores, se cree que a esas personas se les extendería un documento con vigencia de 10 días para que abandonen el país por la frontera sur, de manera voluntaria, mientras que otros serían trasladados a Tabasco para ser repatriados de manera asistida.También se dijo que los elementos federales les dieron asesoría para que, aquellos que reunían los requisitos, pudieran obtener su Forma Migratoria Múltiple (FMM) con la puedan estar en Chiapas de manera legal durante un periodo.Los operativos en ese punto de la Ciudad habían sido una de las demandas más sentidas de la población, porque grupos de extranjeros habían protagonizado desmanes y enfrentamientos; además de consumir drogas, cometer delitos y ahuyentar a los consumidores y al turismo.Realizan Nuevo Desalojo Masivo deVendedores Ambulantes en TapachulaPor segunda semana consecutiva, decenas de funcionarios de diversas dependencias del Ayuntamiento, así como cientos de elementos de varias corporaciones policiacas, realizaron en la mañana de este martes un operativo masivo para desalojar del primer cuadro de la Ciudad a vendedores ambulantes, extranjeros y mexicanos, que nuevamente se habían apropiado de banquetas, parques y calles de ese sector.También estaban ofreciendo sus mercancías y servicios en jardineras y cajones de estacionamiento, Sendero Peatonal, y otros espacios públicos, en los que la población ya casi no podía caminar.La venta ambulante ha sido un señalamiento constante de parte de empresarios establecidos, porque reclaman que se trata de una competencia desleal, que provoca pérdidas económicas para la Ciudad, y porque los consumidores ya no quieren llegar al centro de la ciudad para evitar esas aglomeraciones.Y es que, en el transcurso del año, esos grupos de extranjeros han protagonizado en esa zona, desde agresiones a civiles, locatarios, y servidores públicos; destrozos, zafarranchos, así como el consumo impune de drogas y bebidas embriagantes.Algunos ambulantes se resistieron este martes y no permitían que se llevaran a cabo estos operativos que tuvieron el fin de atender el reclamo de la población, otros intentaron hacer frente a las autoridades, pero no pudieron evitar ser desalojados.Unas señoras ambulantes agarraron a golpes a un par de trabajadores de Servicios Públicos, quienes no pudieron defenderse por tratarse de dos mujeres y por temor a ser sancionados ante Derechos Humanos, así que lo único que les quedó fue aguantar la golpiza, aunque podrán denunciar penalmente los hechos.Por la tarde se encontró un escenario completamente vacío de informales, en donde regresaron las familias a realizar sus compras con toda libertad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello