Asiste REC al Cuarto Informe de Actividades de la Rectoría de la UNACH

*El Gobernador Destacó los Avances Académicos, el Crecimiento de la Cobertura Escolar y la Consolidación de Finanzas Sanas de la institución.

Al asistir al Cuarto Informe de Actividades de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), encabezada por Carlos Natarén Nandayapa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó los alcances logrados en beneficio de la educación superior y reconoció que, gracias a las políticas de austeridad, la generación de ahorros y economías, esta casa de estudios goza de finanzas sanas, lo que indica un avance importante en el combate de los círculos viciosos de la corrupción y la impunidad, y refleja un mejor porvenir para esta universidad.

El mandatario precisó que derivado de la política de eficiencia en el manejo de los recursos públicos y evitar gastos superficiales, a fin de saldar rezagos y deudas pendientes, se logró pagar una deuda de más de 4 mil millones de Pesos, con el único objetivo de que la universidad pudiera trabajar de manera autónoma e independiente en su misión de educar y ser una institución pública y autónoma que forma a la juventud con valores y con respeto a la igualdad de género, a los derechos humanos y al medio ambiente.

“Me da gusto que la máxima casa de estudios de Chiapas siga evolucionando de manera importante, tanto en lo financiero como académico. Juntos estamos transformando la universidad para que siga siendo un espacio integral, incluyente y fuente de conocimientos de la educación superior al servicio de todas y todos los jóvenes, sin ninguna distinción ni condición. La cuidemos ahora que ya la liberamos; no permitamos que vuelva a caer en manos irresponsables y eviten que del exterior quieran imponer gente que venga nada más a afectar los legítimos intereses de la universidad; así como está creciendo, va muy bien”, apuntó.

Hizo hincapié en que su administración no es de las que imponen servidores públicos al frente de las instituciones, sino que es respetuoso de los estatutos y la autonomía que rige cada organismo. “Antes, los gobiernos imponían a sus referentes en los centros educativos para que siguieran con el círculo vicioso de la corrupción; hoy, eso no sucede. Nosotros somos vigilantes de que se trabaje de manera íntegra y honesta en el cumplimiento a las necesidades de las y los maestros, académicos, investigadores y estudiantes”.

Al felicitar la labor dirigida por el rector Carlos Natarén al frente de la Unach y resaltar que gracias a que, esta institución cuenta con 82 sedes en 59 municipios, tanto en zonas urbanas como rurales, la matrícula creció en un 28.83 por ciento, a fin de que la juventud tenga a su alcance más y mejores oportunidades de estudios, Escandón Cadenas sostuvo que su gobierno, al igual que lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un aliado permanente de la educación, porque están convencidos, dijo, que ésta es un eje fundamental para el porvenir y crecimiento de los pueblos.

El rector de la Unach, Carlos Natarén Nandayapa, destacó que, gracias al respaldo del Gobierno del Estado, la Universidad ha logrado pagar las deudas heredadas, por lo tanto, hoy es una institución sólida, libre de adeudos y con finanzas sanas. Asimismo, precisó que en 4 años de gestión se han fortalecido la práctica de la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la cultura, el impulso de políticas a favor de los derechos humanos, la igualdad de género y la seguridad de la comunidad universitaria.

Sostuvo que en este periodo se han alcanzado importantes avances, muestra de ello, es el aumento de la matrícula escolar de 28%, que posiciona a la Unach entre las 5 instituciones públicas de educación superior que más ha crecido en el país, privilegiando el acceso a la población indígena y sectores en condiciones de vulnerabilidad; el crecimiento del 83% de la matrícula de la Universidad Virtual, del 62% de estudiantes con acceso a becas escolares, y el 60% en apoyo a las y los investigadores, entre otros rubros.

Resaltó el reconocimiento que la Unach ha obtenido a nivel nacional por la alta calidad de su normatividad y planes de estudio, y la excelencia de sus docentes; el aumento del número de intercambio y estancias educativas con universidades de otros Estados y países; la realización de eventos académicos, deportivos y culturales, entre ellos la 9ª edición de la Feria Internacional del Libro Unach. Dijo que se han efectuado firmas con instancias públicas y privadas para contribuir a la inclusión de los estudiantes en el mercado laboral.

Natarén Nandayapa también detalló el mejoramiento integral y recuperación de espacios educativos, la ampliación de la carrera en Derecho a las regiones Soconusco y Selva, la creación de la nueva sede de la universidad en la localidad Nuevo San Juan Chamula, de Las Margaritas. “Reconocemos al Gobernador por el profundo respeto a la autonomía universitaria, pero agradecemos el apoyo que nos otorga para cumplir con el propósito de dar cobertura y garantizar una educación de calidad, acorde a las nuevas realidades”.

En este marco, la secretaria permanente de la Honorable Junta de Gobierno de la Unach, Silvia Concepción Ramírez Peña, explicó que, en la contienda para ocupar el cargo de rector de esta casa de estudios, los aspirantes presentaron un documento conteniendo su proyecto institucional; y que tras la auscultación hecha del 8 de septiembre al 7 de octubre de este año, la comunidad universitaria decidió respaldar en 11 sedes el proyecto del maestro Carlos Faustino Natarén Nandayapa, aprobando por mayoría su capacidad para continuar desempeñándose en este cargo el próximo periodo.

Añadió que, al tratarse de un reconocido profesionista, con prestigio académico y experiencia en administración y gestión institucional, la Junta de Gobierno determinó por unanimidad ratificar a Natarén Nandayapa como rector de la Universidad Autónoma de Chiapas para el periodo 2022-2026.

Estuvieron presentes: el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; la presidenta del Congreso del Estado, diputada Sonia Catalina Álvarez; la secretaria general de la Universidad Autónoma de Chiapas y secretaria del Honorable Consejo Universitario, María Eugenia Culebro Mandujano; el presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, Alejandro Francisco Herrán Aguirre, así como sus integrantes, Ligia Margarita Domínguez Castañón, Daysi Escobar Castillejos y Francisco Guevara Hernández, docentes, directivos y administrativos de la universidad.