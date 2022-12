Se Incrementan Llamadas de Extorsión en el Soconusco, Provienen de las Diversas Cárceles

* AUTORIDADES HAN DETECTADO EL ORIGEN DE LAS EXTORSIONES TELEFÓNICAS DESDE EL CEFERESO 15 DE VILLA COMALTITLÁN, Y DE VARIOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre de 2022.- En todos los sectores de la población, principalmente entre los empresarios, transportistas y comerciantes, hay temor por lo que está ocurriendo en la frontera sur de Chiapas con el tema de la extorsión y los llamados “cobros de piso”, una situación que ya se vive en Tapachula y en municipios aledaños.

De esa forma lo manifestó Óscar Corona Hernández, presidente de la “Fundación Corona Rodas”, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que un gran número de delincuentes que están extorsionando, es probable que procedan de países donde el Gobierno les ha declarado la guerra y los están encarcelando, como es el caso de El Salvador, y que al estar en suelo mexicano, se dedican a delinquir.

De acuerdo a lo sabido y ya ha ocurrido en la región, apuntó que se puede decir que la delincuencia ya tomó como centro de operaciones al Soconusco.

En el caso de países como El Salvador, «el Gobierno impuso mano duro contra la delincuencia, lo que desafortunadamente no sucede en México, ya que aquí, con el lema de abrazos y no balazos en lugar de combatirlos se les invita a venir, donde gozan de privilegios, incluso mejor que los propios mexicanos», señaló.

Es posible que los cuerpos policíacos y fuerzas castrenses de México tengan mejores armas y equipos que otros países, dijo, pero no ha servido de mucho.

Dijo por último que muchas de las llamadas de extorsión provienen de cárceles en el Estado de México y otras del Cefereso de Villa Comaltitlán.

En estos casos – exhortó- lo mejor es denunciar ante las autoridades competentes para que estén atentas y procedan como corresponde. EL ORBE/Nelson Bautista