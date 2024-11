Eduardo Ramírez Anuncia Casas de Estancia Infantil del Bienestar

Para Impulsar el Desarrollo Artístico

Acala, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza fueron los municipios que se unieron a la nueva era, con la visita del candidato al gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar.

En Venustiano Carranza, el candidato de la coalición más grande de la historia de Chiapas, recordó y homenajeó a su amigo Juan Pablo Montes de Oca y su familia, que en su memoria dijo que trabajará por la paz y la unidad de este municipio y de todo Chiapas.

También, desde esta tierra de amplio legado marimbístico, anunció un proyecto que visualizó la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para impulsar el desarrollo artístico de las niñas y los niños y fomentar la paz y la unidad.

“En la Ciudad de México se creó las Casas de Estancia Infantil del Bienestar, y ¿qué significan estas casas infantiles? Ahí van a llevar clases artísticas nuestro niños por las tardes y vamos a establecer aquí en Carranza, para que la marimba y todos los instrumentos sigan hacia adelante y no se pierda su historia y su tradición”.

En el municipio de Nicolás Ruiz, en donde compartió la visión de un Chiapas con más seguridad y progreso, se comprometió a revestir el tramo carretero de Nicolás Ruiz a Vicente Guerrero, concluir el tramo que conecta a Nicolás Ruiz con Guadalupe Victoria, así como ampliar los servicios hospitalarios y generar más apoyos al campo.



“Quise venir a escuchar las propuestas (…) me piden lo que es el revestimiento al tramo carretero Nicolás Ruiz-Vicente Guerrero; la conclusión de dos kilómetros de carretera del tramo Nicolás Ruiz-Guadalupe Victoria, (…) aquí voy a dejar constancia, quiero venir a dar el banderazo los primeros días de mi gobierno en Chiapas, (…) me hablan del tema de salud (…) vamos a darle también respuesta al personal médico y ampliar los servicios”, señaló.En ese marco, agregó que será un gobernador que dialogará no solamente con el presidente municipal, también con el comisariado y con los comisariados de Chiapas, porque quiere que las familias chiapanecas tengan garantías de paz, seguridad y tranquilidad en sus hogares.En su visita a Acala, informó que este municipio formará parte del ambicioso plan de reforestación que implementará en su gobierno, con el que se buscará recuperar 150 mil hectáreas en tres años y generar un programa de empleo temporal con el que también se beneficiarán a las y los pobladores.Eduardo Ramírez también dijo que se beneficiará a las mujeres de Acala y de Chiapas con el programa “Mujer Transformadora“, que buscará reconocer con un apoyo a las mujeres trabajadoras que son pilares del hogar.En este recorrido acompañaron al candidato: Pío López Obrador, hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta estatal de Fuerza por México, Janette Ovando Reazola. Boletín Oficial