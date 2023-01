Miles de Migrantes se han Quedado Varados en Tapachula Debido al Cierre de la Frontera Norte

Los miles de extranjeros que están en Tapachula causan desorden, ensucian las calles y representan un peligro para los mexicanos.

* POBLADORES LOCALES ESTÁN INCONFORMES Y EXIGEN A LAS AUTORIDADES LOS REGRESE A SU LUGAR DE ORIGEN.

Tapachula, Chiapas; 02 de Enero del 2023.- La resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos en torno a mantener vigente el Título 42 y con ello el cierre de la frontera a los migrantes, miles de ellos han quedado varados en Tapachula y están a punto de colapsar a la ciudad, en tanto los pobladores locales están inconforme.

Por ejemplo, quienes viven cerca del mercado Los Laureles están que trinan en contra de las autoridades federales, en virtud de que en reiteradas ocasiones han mencionado que les molesta la presencia de esos extranjeros en ese sector, y ahora le agregan que por una disposición errónea, les taparon una calle que da acceso a sus hogares.

Así lo denunció en entrevista con rotativo EL ORBE, Héctor Manuel Sánchez, con domicilio en el boulevard “Belisario Domínguez», a un costado de la Universidad del Soconusco, y a unos cuantos pasos de ese mercado, quien aseguró que ya no saben qué hacer, pues por más que le han dicho a las autoridades que ya no quieren tener la presencia de migrantes en esa zona, no les hacen caso.



Como se sabe, parte de ese centro de abasto alberga una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), causando que miles de solicitantes deambulen en las inmediaciones, pero no solo eso, sino que hacen sus necesidades fisiológicas en las calles, banquetas, en el boulevard y en los portones de las casas vecinas, por donde quiera.Como consecuencia de ello, al quedarse sin dinero los indocumentados se dedican a delinquir, cometiendo robos a cualquier hora del día. Según recalcó, de esa inseguridad han informado a las autoridades, como el caso de la Guardia Nacional, pero que se dan la vuelta y se van.Dentro de las peticiones que hacen los vecinos de ahí a las autoridades, es que saquen a la COMAR y que la lleven fuera de la Ciudad, donde no perjudique a nadie de la población civil. “No sé por qué vinieron a poner esta oficina en el mercado y enfrente de una escuela del nivel superior».Según afirmó, en toda esa zona de la Ciudad es un cochinero. De parte de las autoridades nadie llega a hacer limpieza, por lo que los vecinos tienen que hacerlo porque ya no soportan los malos olores.De igual forma, comentó que si el Gobierno Federal no reubica a los migrantes o no los regresa a su país, se correrá el riesgo de enfrentamientos civiles. EL ORBE / Nelson Bautista