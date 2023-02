Migrante que Infrinja la Ley en México Debe ser Juzgado y Enviado a la Cárcel: DDHH

Las Personas que Cometan un Delito en Nuestro País Deben ser Sancionados con una Condena, Para Evitar la Impunidad, Destacó el Funcionario.

*LAS LEYES SON PARA TODOS POR IGUAL, YA QUE NO SOLAPAMOS A DELINCUENTES DE NINGÚN TIPO: VISITADOR GENERAL

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero del 2023.- «Quien infrinja la ley en México, debe ser juzgado y, si es encontrado culpable, tienen que ser sancionado, incluso enviado a prisión, si así lo amerita el caso», señaló, Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Al sostener una reunión con los integrantes del Foro de Periodistas de la Frontera Sur, dejó en claro, «no defendemos ni defenderemos a delincuentes. Las personas que cometan un delito en nuestro país deben ser sancionados con una condena, como lo establece la normativa, tal y como ya hay muchos purgando sus faltas en los centros de readaptación social, porque de lo contrario, sería una impunidad».

En ese organismo se privilegia la atención a determinadas nacionalidades, «porque los derechos humanos son para todas las personas por igual», indicó.

En el caso de los infractores migrantes o mexicanos, recalcó que «cuando se detecta que entre los que llegan a presentar una queja o a señalamiento explícito de la sociedad, se le da seguimiento y una vez corroborado, se da parte a las autoridades judiciales, incluso se pide que se verifique si no tienen una alerta migratoria o una tarjeta roja en sus naciones de origen, porque a veces son miembros de pandillas transnacionales y pueden traer una cuestión como esa».



En torno a la percepción ciudadana de que en esas oficinas se protege a los maleantes, indicó «quienes sean delincuentes deben ser castigados por las leyes, No toleramos ni toleraremos a la delincuencia, porque no estamos para solapar a nadie”.En el acto, en el que se reunieron corresponsales estatales y nacionales, el Visitador afirmó que en la oficina instalada en Tapachula y en la que atienen a 16 municipios de la región, se recibe un promedio de 7 denuncias al día.De ellas, las más numerosas son en contra de cuerpos policiacos por corrupción, detenciones arbitrarias, robo, agresiones y otros delitos.En el segundo sitio de los causales están las supuestas irregularidades a la hora de aplicar la justicia; seguido del Sector Salud y lo relacionado con la educación, incluida los hostigamientos y la imposición de las «cuotas voluntarias».De las poco más de 200 denuncias al mes, precisó que alrededor de un 15 por ciento son interpuestas por migrantes de diversas nacionalidades y el resto por mexicanos, aunque se piensa lo contrario.Muchos de los que se presentan a interponer su queja, reconoció, lo hacen para victimizarse y mienten para lograr un objetivo, como alrededor de un 40 por ciento del grupo de extranjeros, porque al principio se dieron cuenta que de esa manera podían ser beneficiados con Tarjetas por Razones Humanitarias. Mientras que de los mexicanos, han detectado que alrededor de un 5 por ciento también no dice la verdad.En global, un 70 por ciento de las quejas reales se solucionan favorablemente, sobre todo a través de la conciliación, para evitar las recomendaciones legales.Puntualizó que están de acuerdo que se lleven a cabo los operativos preventivos de revisión en las escuelas para evitar que los alumnos lleven entre sus pertenencias algún arma blanca o de fuego con el que se puedan lastimar o herir a sus compañeros; drogas o cualquier otra ilícita.Sin embargo, que en esas acciones deben participar de manera consensuada los padres de familia a través de los Comités, así como maestros y directivos del plantel. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello