Pide Rutilio Escandón a Titulares de Dependencias Mantener el Compromiso con la Rendición de Cuentas

*El Gobernador Convocó a Funcionarios a Vigilar que los Recursos Cumplan con los Objetivos Planteados, y que los Programas y Obras se Entreguen en Tiempo y Forma.

En la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que gracias al trabajo responsable en materia hacendaria, se ha logrado mantener finanzas sanas, sin embargo, exhortó a las y los titulares de las dependencias estatales a vigilar que los recursos cumplan con los objetivos planteados y estar comprometidos con la rendición de cuentas, a fin de mantener una administración pública transparente, ordenada y eficiente, que procura el bienestar y progreso del pueblo.

En este sentido, convocó a las funcionarias y funcionarios públicos a recorrer los municipios y velar que los programas sociales en beneficio de la población y la infraestructura carretera, caminos, vialidades, salud, educación, deporte, servicios públicos, entre otros rubros, sean de calidad y se entreguen en tiempo y forma, para que no quede ningún proyecto inconcluso y se cumpla con la confianza que la población ha otorgado a este gobierno de la Cuarta Transformación.

“Tenemos finanzas sanas, esto nos ha permitido atender las necesidades y dar bienestar a las y los chiapanecos. Trabajemos con seriedad y sin politiquerías, nos comprometamos a que todas las obras se realicen, no dejemos ninguna inconclusa”, apuntó al reconocer que los proyectos ferroviarios, aunado a la creación de la línea aérea chiapaneca traerán desarrollo social, económico y turístico a la entidad y toda la región del Sur-Sureste.

Respecto al COVID-19, Escandón Cadenas dio a conocer que gracias a la labor del personal de salud, a las inversiones en el establecimiento de las Clínicas de Atención Respiratoria, la resiliencia y el gran comportamiento del pueblo, Chiapas fue la entidad que más tiempo permaneció en semáforo verde y mantuvo la tasa más baja en contagios y defunciones, no obstante, dijo, aunque se ha puesto fin a la emergencia por la pandemia, es muy importante continuar con las medidas de autocuidado porque el virus no ha desaparecido.

Tras precisar que mediante un esfuerzo conjunto se han iniciado las acciones de desazolve, cierre de ventanas, dragados y bordos, entre otras, en ríos y afluentes de la entidad, para evitar inundaciones ante el inicio de la temporada de lluvias y ciclones, el mandatario se sumó al llamado a la prevención, a mantener las alcantarillas limpias, evitar tirar basura en las calles y hacer caso a las recomendaciones de protección civil.

Asimismo, resaltó que Chiapas dejó de encabezar el primer lugar en incendios a nivel nacional y logró bajar hasta el octavo lugar, al tiempo de reconocer que esto es resultado del trabajo de las autoridades federales, estatales y municipales y de los Comités Comunitarios de Protección Civil. En materia de seguridad, indicó que en las últimas 24 horas no se registraron delitos de alto impacto, lo que refleja que en el estado prevalece la paz y el Estado de Derecho.

El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, informó que, en tiempo y forma, se presentó a revisión la Cuenta Pública 2022 con el fin de transparentar y rendir cuentas a la ciudadanía, y se espera que en los próximos días sea aprobada de manera definitiva. De igual manera, llamó a las y los titulares de los órganos administrativos estatales a comenzar a visualizar el presupuesto 2024, en el cual se siga priorizando las necesidades y el bienestar del pueblo, bajo los criterios de austeridad y disciplina financiera.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que, ante la disminución de la emergencia por COVID-19, Chiapas se caracterizó por situarse con la tasa más baja de incidencia y de mortalidad a nivel nacional, así como por las estrategias casa por casa, la instalación de clínicas y la atención ambulatoria. “Estos resultados son prueba máxima de la suma de esfuerzos y la voluntad política de un gobierno sensible y humanista”, dijo.

A su vez, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, detalló que, debido a los incendios, en este año se han afectado 26 mil 287 hectáreas del territorio estatal, un 52 por ciento menos respecto al año pasado en el mismo periodo, cuando se llevaban 54 mil 869 hectáreas.

Frente a la temporada de lluvias, refirió que se trabaja en el cierre de ventanas en ríos de Huixtla, Villa Comaltitlán, Tapachula y Escuintla; se revisan los refugios temporales por si es necesario activarlos; se cuenta con una fuerza de tarea de 4 mil personas entre los tres órdenes de gobierno y más de 144 mil en los Comités Comunitarios de Protección Civil como esquema de respuesta inmediata, así como pipas, vehículos, aeronaves, ambulancias y lanchas.

De igual forma, anunció que, del 6 al 9 de septiembre, Chiapas será sede de la reunión nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, “vendrán de todo el país a abordar temas de construcciones resilientes; la ingeniería civil ha aportado mucho al desarrollo del país y de Chiapas, y con todas las obras que se están haciendo aquí, están muy interesados y nosotros comprometidos a seguir trabajando en unidad”. Boletín Oficial