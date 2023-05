Continúa Arduo Trabajo de los Convoyes de la Salud en Beneficio de la Población

*Para Acercar los Servicios de Salud a la Población Vulnerable.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 24 de mayo de 2023.- “Estamos aprovechando todos los servicios médicos que nos trajeron, como locatarios del mercado a veces no tenemos tiempo de ir a una revisión médica porque todos los días nos encontramos trabajando para llevar el sustento a nuestras familias y el que hoy vengan estas unidades móviles son de gran ayuda para todos nosotros, un beneficio que no habíamos tenido”, fueron las palabras de agradecimiento del presidente del Consejo de Administración del Mercado de los Ancianos de la capital chiapaneca, Esteban de la Cruz Pérez, hacia el secretario de Salud en Chiapas, doctor Pepe Cruz, por acercar los servicios a las familias chiapaneca a través de los Convoyes de la Salud.

En un recorrido de supervisión por estas unidades itinerantes que permanecerán en las colonias Maldonado y Las Granjas, el funcionario dijo que no sólo las comunidades dispersas requieren de atención médica, sino también los habitantes de las colonias apartadas de la cabecera municipal, principalmente las personas de la tercera edad o quienes viven con alguna discapacidad, a quienes se les dificulta acudir a una unidad de salud.

Mencionó que en esta ocasión las unidades móviles beneficiarán a más de mil 300 locatarios y comerciantes de los alrededores de uno de los mercados más importantes de la cuidad, en donde se concentran personas de diferentes colonias de la capital chiapaneca e incluso de otros municipios del estado.

Detalló que las colonias beneficiadas con la intervención de este Convoy de la Salud son: Maldonado, Maldonado 2, Caminera, San Juan Sabinito, Benito Juárez, Las Lomas, Lomas del Venado, Mexicanidad Chiapaneca y Santa Cruz,. Mientras que con el convoy instalado en la colonia Las Granjas como sede, se benefician habitantes de la colonia La Canchita y el barrio Los Limones.

Señaló que el personal a cargo de los Convoyes de la Salud atenderá en un horario de 07:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, brindando los servicios de atención médica, laboratorio clínico, farmacia, ultrasonido pélvico y obstétrico, mastografías, Papanicolaou, rayos X, electrocardiogramas, odontología, estudios de calcio en los huesos y traslados en ambulancia; agregándose los servicios de vacunación, planificación familiar, detección de VIH e infecciones de transmisión sexual, glucosa, paludismo y vacunación antirrábica.

Por último, el titular de la Secretaría de Salud, doctor Pepe Cruz, indicó que los Convoyes de la Salud continuarán recorriendo los 10 distritos sanitarios de la entidad para dar cobertura con atención médica especializada a la población chiapaneca que así lo requiera. Comunicado de Prensa