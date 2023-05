Rutilio Escandón y Adán Augusto López Inauguran el 3er Festival Internacional del Café “Chiapas de Corazón”

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, inauguraron el Tercer Festival Internacional del Café “Chiapas de Corazón 2023”, el cual tiene el objetivo de posicionar al café chiapaneco dentro de los principales del mundo, con la suma de esfuerzos del sector público y privado, y generar vínculos comerciales entre los actores de la cadena de valor del café.

Desde el City Café, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Escandón Cadenas resaltó que, en Chiapas, 87 municipios cultivan café y una tercera parte de la población tiene sustento en este cultivo, siendo más del 60 por ciento originaria de los pueblos indígenas, por eso, enfatizó, el café chiapaneco tiene un valor ancestral, donde ser percibe el espíritu del mundo maya.

“El café chiapaneco ha ido ganando terreno no solo en su comercialización o cantidad, sino en su calidad, porque es cultivado con el corazón y apego a esta tierra fértil y generosa. Nos sentimos orgullosos, ya superamos las 300 marcas y haremos posible que los apoyos y tradición del café de Chiapas no se detengan”, señaló al tiempo de destacar que también se realizarán los Festivales Internacionales del Cacao y del Mango.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes conocen las impotencias que ha sufrido el Sur Sureste pese a su riqueza natural y ahora, con la Cuarta Transformación, las esperanzas de quienes habitan Chiapas y esta región se están haciendo realidad, por ello destacó la importancia de que este proyecto de nación continúe.

En representación del presidente López Obrador, López Hernández felicitó al mandatario estatal por la creación de este City Café, una iniciativa única a nivel nacional y mediante la cual se reconoce a la gente que se dedica al cultivo de este aromático grano, a fin de continuar posicionándolo como el mejor del mundo.

“Chiapas se está transformando gracias a la visión de Rutilio Escandón, pero también por el trabajo y compromiso de las y los ciudadanos, por eso es fundamental seguir caminando este trecho, de la mano del presidente de la República, para que la transformación del país no se detenga, sino que se consolide. Para ello es necesario vivir en unidad, lealtad y compromiso”, subrayó.

El embajador de Qatar, Mohammed Alkuwari, agradeció al Gobierno Estatal por la invitación para asistir a este evento donde se resalta la grandeza cultural de Chiapas, pero, sobre todo, la producción del café, uno de los cultivos representativos de esta tierra y que el estado tiene en común con la cultura árabe.

La secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez, informó que en esta edición participan productores de 27 municipios, así como 19 instituciones aliadas al sector primario y productos con valor agregado; además de anunciar la intención del Ejecutivo estatal de firmar un decreto constitucional para que este Festival Internacional del Café, junto con el de Cacao, sean baluarte de la cultura chiapaneca.

Destacó la presencia de los diplomáticos comerciales de Canadá, Marruecos, Australia, Japón, Italia, Alemania y Francia, quienes recientemente respaldaron un modelo agroforestal y de agricultura familiar en la región de los zoques, con un apoyo económico de 900 mil euros en beneficio de más de 3 mil 800 productores.

En representación de las y los cafeticultores, Miguel Gutiérrez Solórzano, productor de San Cristóbal de Las Casas, celebró la oportunidad de interactuar con embajadores de diferentes países y con personal del sector público y privado, lo cual facilita entablar algún tipo de alianza o relación comercial.

Por su parte, el alcalde de Ocozocoautla, Javier Maza Cruz, manifestó que gracias al ejemplo de trabajo y honestidad del gobernador Rutilio Escandón, Chiapas hoy se consolida como un atractivo para la inversión y desarrollo, lo cual hace que la ciudadanía se sume al proyecto de la Cuarta Transformación y se respiren aires de esperanza en todo el estado.

El Festival internacional del Café, que se desarrollará del 25 al 28 de mayo, brinda al gremio cafeticultor conferencias y talleres, un pabellón agroalimentario para dar a conocer sus productos y generar vínculos comerciales entre las cadenas de valor del café; además de los concursos como son el Campeonato de Barismo Chiapas y de Dibujo Infantil, la exposición Creciendo con los Bosques y el Café, Gran Vuelta City Café, carrera pedestre y eventos culturales.

Estuvieron presentes: los embajadores de los Emiratos Árabes y Costa Rica en México, Ahmed Hatem Barghash Almenhali y Lydjerou Robert; el consejero de Asuntos Agropecuarios de la Embajada de Francia en México, Alexandre Martin; el representante en México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Diego Montenegro Ernest; el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sonia Catalina Álvarez.

Así también, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo; los diputados Jorge Luis Llaven Abarca, Yamil Melgar Bravo y Mario Humberto Vázquez López; la directora de Cultivos Básicos y Oleaginosas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Mirna Yadira Aragón Sánchez; el director de Grupo Ganamarca S.P. de R.L.R., Marden Camacho Rincón; y el director general de Rodeva S.P. de R.L.R., José de Jesús Domínguez Castellanos, además de empresarios, productores, y funcionarios estatales. Boletín Oficial