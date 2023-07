Gobierno del Estado Llama a la Población Atender Medidas Preventivas Ante Lluvias

*Onda Tropical No. 12 Generará Lluvias en las Próximas Horas.

En la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, realizada en Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que las lluvias y los fuertes vientos que se presentaron en las últimas horas provocaron encharcamientos de calles, caída de árboles y algunos daños en infraestructura pública, que se atendieron de manera oportuna, pero lo más importante es que afortunadamente no se registraron personas lesionadas ni pérdida de vidas humanas.

Precisó que, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, la onda tropical número 12 se encuentra estacionada en Chiapas, por lo tanto, seguirá provocando lluvias intensas en gran parte del territorio estatal; en este sentido, insistió en el llamado a la población a cuidarse, no bajar la guardia y extremar precauciones, a fin de proteger la integridad, tanto propia como de los seres queridos.

Enfatizó el exhorto a atender las recomendaciones de protección civil, no caer en excesos de confianza, alejarse de los ríos, arroyos y montañas, ante el riesgo de inundaciones y deslaves, y en caso de alguna emergencia pedir apoyo a las autoridades o trasladarse a los refugios temporales.

Asimismo, sostuvo que el Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad, protección civil y de salud, así como los Comités Comunitarios de Protección Civil han establecido acciones conjuntas para auxiliar y proteger el patrimonio y la vida de las personas durante esta temporada de ciclones y huracanes.

En este marco, el Gobernador destacó que en Chiapas hay acontecimientos importantes, muestra de ello es la inauguración de dos nuevas rutas aéreas Tuxtla Gutiérrez-León, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez-Mexicali, aunado al inicio de operación de la conexión Tapachula-Monterrey, por lo que invitó a visitar y conocer las riquezas naturales, culturales, históricas y gastronómicas, además de la calidez del pueblo chiapaneco.

Escandón Cadenas resaltó que estas acciones, aparte de fortalecer la conectividad aérea de Chiapas con otras regiones del país, contribuirán a mejorar relaciones de negocios, detonarán las actividades económicas, comerciales y turísticas, y abonarán al bienestar y desarrollo de los Estados.

“Felicidades al pueblo de Chiapas por contar con la posibilidad de trasladarse de manera rápida y eficiente a través de estas nuevas rutas, es por ello que invito a las y los chiapanecos, así como a las y los turistas nacionales e internacionales a visitar cada una de estas entidades”, expresó. Boletín Oficial