Rutilio Escandón Destaca Acciones Para Disminuir la Muerte Materna e Infantil en Chiapas

Ante las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó las acciones que se realizan para cuidar la salud, especialmente, de las mujeres, las niñas y los niños, por lo que celebró que Chiapas no figure en los primeros lugares en muerte materna, sino que se ubique en el lugar 25, según resultados al cierre de este mes.

“En el 2018, cuando llegamos al gobierno, cerramos vergonzosamente con el primer lugar en muertes maternas e infantil, y así venía el Estado de muchos años atrás; hoy quiero decirles que desde 2019 empezó a bajar este flagelo y esto se ha logrado con un trabajo de todos los días, porque se están recorriendo las comunidades en busca de personas afectadas en su salud y ubicando a las mujeres embarazadas para atenderlas”, expresó.

Además, dijo, se han reconstruido o remodelado las casas maternas, se acerca la salud a través de los convoyes, se integró una red de mastógrafos en el Estado, se pusieron en marcha 11 clínicas de parto humanizado y el próximo mes se inaugurarán otras cinco, aunado a eso, se cuenta con medicamentos gratuitos.

En este sentido, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, apuntó que se han reforzado estrategias preventivas para evitar la muerte materna infantil, y algún tipo de cáncer cérvicouterino y mamario; para ello, los convoyes de la salud, la reconversión de las unidades médicas y la disposición de aeronaves oficiales en traslados, han permitido mayor cobertura de servicios.

Explicó que la meta es llegar a la reducción del 61.4 por ciento de las razones de muerte materna, al tiempo de informar que, al corte a diciembre del 2022, las usuarias de métodos de planificación familiar han aumentado, igualmente, el número de hombres que recurren a la vasectomía. Además, reconoció a las y los 4 mil 800 brigadistas que recorren casa a casa, para detectar problemas y necesidades de atención, a fin de salvar vidas.

Durante esta reunión con las y los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, el mandatario también señaló que gracias a que ahora se trabaja con responsabilidad y humanismo en materia de educación, se observan resultados positivos en cada ciclo escolar, pues desde que inició este gobierno no ha habido ninguna huelga y existe gran entendimiento con el magisterio.

“Queremos mucho a las maestras y a los maestros. Cuando llegamos en el 2018 estaban en un paro permanente, pero tenían razón, no les pagaban, no les cubrían sus salarios y había adeudos de años anteriores. Hoy vemos los resultados muy positivos en la conclusión del ciclo escolar 2022-2023 y estoy seguro de que iniciaremos en las mismas condiciones el ciclo 2023-2024 para atender la educación de niñas, niños y jóvenes”, enfatizó.

Al respecto, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, informó que el ciclo escolar 2022-2023 concluyó de manera satisfactoria, con las clases 100 por ciento presenciales en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, con resultados que han sido validados a través de valoraciones diagnósticas iniciales e intermedias, y actividades.

Precisó que, en este ciclo, se benefició a mil 861 docentes y directivos de educación básica con una plaza definitiva y mil 382 fueron con una plaza vacante temporal, con base en el respeto a los derechos y lineamientos establecidos que ahora marcan eventos públicos y frente a aspirantes y representaciones sindicales, para dar garantías al proceso transparente de asignación de dichas plazas. Asimismo, dijo que los movimientos de las cadenas de cambio se llevaron a cabo de manera transparente, libre y sin conflictos.

En otro momento de esta reunión, donde se abordaron los temas más relevantes de este Gobierno, Rutilio Escandón refrendó la petición al pueblo chiapaneco de mantener la prevención y guiarse de las recomendaciones de Protección Civil en esta temporada de lluvias, pues en algunos municipios se están presentando de manera torrencial y con fuertes vientos.

De esta forma, subrayó el trabajo de las autoridades y los Comités Comunitarios de Protección Civil para auxiliar a la población que ha sido afectada por las lluvias de la onda tropical número 17 y una baja presión. Boletín Oficial