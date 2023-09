Encabeza REC Inicio de la Campaña “Yo me Muevo Segura”

El Gobernador explicó que esta iniciativa se da en el marco de los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra Mujeres en el Transporte Público Colectivo.

En el marco de los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra las Mujeres en el Transporte Público Colectivo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la campaña “Yo me muevo segura”, con la finalidad de fortalecer la movilidad segura y el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

El mandatario explicó que en esta iniciativa se destaca el trabajo de unidad y la suma de voluntades, el consenso y la participación de diversas instituciones públicas, así como la colaboración de la sociedad civil y líderes transportistas, a fin de materializar en los hechos la verdadera igualdad y respeto entre los hombres y mujeres, garantizando un transporte seguro.

“En Chiapas aplicamos acciones que materializan la igualdad de género y eso nos llena de satisfacción porque, de acuerdo con los índices del Coneval, la entidad es el primer estado a nivel nacional en disminuir las desigualdades en un 10.6 por ciento. Esto quiere decir que vamos por el camino correcto, y que no debemos de bajar la guardia. Tenemos que insistir en estas políticas públicas que están dando buenos resultados”, puntualizó.

Por ello, felicitó a las instituciones que encabezan estos esfuerzos, entre ellas las secretarías de Movilidad y Transporte (SMyT); de Igualdad de Género (Seigen); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC); Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres); y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre otras, quienes capacitarán a los agentes de este cambio, que son los transportistas, las empresas y la sociedad civil, para consolidar una ruta clara que permita actuar adecuadamente ante un hecho de acoso sexual, poniendo a la persona víctima en el centro de la acción y potenciando el papel de las personas operadoras de la unidad y personas usuarias en su prevención y atención.

Precisó que estos lineamientos no sólo están dirigidos a los siete municipios con alerta de género, sino que también impacta en todo el territorio; por eso, dijo, es de suma importancia seguir aplicando políticas públicas que fortalezcan el índice de desarrollo humano y la protección de la sociedad, sobre todo en resguardar la intimidad de las mujeres, garantizándoles independencia y seguridad.

Destacó la implementación de los Taxis Rosa, vehículos conducidos por mujeres y donde las chiapanecas pueden transportarse con la seguridad de que van a viajar libres de violencia y sin acoso sexual. Asimismo, se cuenta con hospitales especiales para mujeres, atendidos por personal femenino y están libres de violencia obstétrica, tal es el caso de las Clínicas de Atención para el Parto Humanizado.



La directora del Sistema Nacional para la Igualdad de Mujeres y Hombres del Inmujeres, Margarita Cortés Cid, destacó que este es un día histórico en Chiapas, pues con estas normas se crea un presente más digno e igualitario, a través de un transporte más seguro para las mujeres. Destacó que Chiapas está siendo ejemplo en el resto de las entidades del país con estas acciones, ya que todas merecen una vida libre de violencia y acoso, y viajar seguras es fundamental.En tanto, la enlace de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Daniela Shail Arana Quezada, reconoció el esfuerzo que realizan la Seigen y la SMyT, por atender y prevenir situaciones de violencia y acoso sexual en todos los ámbitos, iniciando en el transporte público, pues es de los medios de movilidad que más utilizan las mujeres.En representación del sector transportista, Jaiver Iván López Sánchez, informó que en algunas unidades, como es el caso de la ruta 108, cuentan con un botón de pánico y cámaras de seguridad al interior de las unidades, por lo que calificó de positivo saber que en Chiapas se apliquen este tipo de lineamientos, en los que “nos comprometemos a participar en las capacitaciones y coadyuvar para generar mejores condiciones de servicio, a fin de que las mujeres se sientan protegidas y seguras durante su traslado”.La secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, dijo que esta campaña es un paso significativo para lograr que estos lineamientos ayuden a la prevención, atención, denuncia y sanción para garantizar una movilidad segura, por ello se realizará la capacitación adecuada, dando inicio en 43 rutas. “Se trata de despertar conciencias para que sepamos qué hacer y que ninguna agresión quede sin castigo”.Mandiola dio a conocer que tan sólo en Tuxtla Gutiérrez, seis de cada 10 mujeres utilizan transporte público todos los días, siete de cada 10 temen sufrir agresiones en el transporte, solo el 28 por ciento de las mujeres manifiesta saber a dónde acudir a denunciar y en siete de cada 10 casos los testigos no hacen nada.El secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, señaló que estos lineamientos, que ya fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el pasado 30 de agosto, son resultado del compromiso de garantizar un traslado seguro para las mujeres y de combatir, mitigar y acabar con la violencia de género. Por ello se instaura el Taxi Seguro para Mujeres y pronto el Colectivo Rosa, lo que permitirá establecer un sistema integrado de transporte para que las mujeres puedan viajar libre de acoso y hostigamiento.Asistieron: las secretarias general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; la secretaria para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Gelitzly Pacheco Montero; la fiscal de la Mujer del Estado, Fabiola Ivonne Huerta Salvá; y la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas, Anakaren Gómez Zuarth.Por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Sonia Catalina Álvarez; las diputadas locales Yolanda del Rosario Correa González, Elizabeth Escobedo Morales, Cecilia López Sánchez y Leticia Méndez Intzin; el diputado Felipe Granda Pastrana; así como los alcaldes de Jiquipilas, César Hugo Lázaro Rodríguez; de Venustiano Carranza, José Luis Avendaño Borrás y de Coapilla, Lenin Pérez Morales; así como agrupaciones de transportistas de diferentes modalidades. Comunicado de Prensa