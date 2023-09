Sheinbaum Recibe Constancia Para Defensa de la 4T; Ratifica REC el Compromiso de Mantener la Unidad

Las y los Gobernadores de MORENA tuvieron un encuentro privado con Claudia Sheinbaum, con la finalidad de cerrar filas para seguir impulsando este movimiento a nivel nacional.

El Gobernador Rutilio Escandón reconoció a Claudia Sheinbaum como una mujer capaz, honesta y talentosa, que ha sabido enaltecer los principios de la 4T.

Al asistir a la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró la importancia de mantenerse en unidad y de encaminar todos los esfuerzos para continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública de México, que inició en 2018 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de este encuentro, en el que se hizo entrega formal del nombramiento como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum Pardo, el mandatario chiapaneco mencionó que, sin importar la trinchera, es fundamental caminar juntos hacia el progreso, sumando acciones y voluntades, pero, sobre todo, poniendo en el centro de las políticas a las personas más necesitadas del país.

“Tal como lo ha indicado el presidente López Obrador, el trabajo honesto y leal al pueblo es el que ha permitido ir recuperando la confianza de la gente en sus instituciones, y eso, sin duda, seguirá siendo la base; por ello, debemos estar consolidados y sumar esfuerzos, ahora junto a nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum, una mujer capaz, honesta y talentosa, que ha sabido enaltecer los principios de nuestro movimiento”, expresó.

Durante esta Tercera Sesión Ordinaria, Claudia Sheinbaum mencionó que la Cuarta Transformación tiene como máxima erradicar corrupción y los privilegios que, dijo, no solo es ético, sino que funciona y da resultados. Aseguró que hoy se fortalece una forma de gobernar cercana al pueblo que no reprime, que respeta la libertad de expresión, movilización y reunión, promueve el debate y defiende la lucha contra la discriminación.

“Además hoy las mujeres estamos en espacios públicos que hace cinco años eran inconcebibles: gabinetes paritarios, congresos paritarios, 10 gobernadoras electas, más mujeres en la Suprema Corte, gobernadora en el Banco de México y coordinadora nacional de Defensa de la Transformación. Les digo hoy que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias, lo reitero porque entiendo el momento histórico que estamos viviendo”, enfatizó.

Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que este es el resultado de un proceso profundo de toma de conciencia de lo que México quiere para su gobierno y su destino, simbolizando la transferencia del poder, liderazgo y autoridad, a través del movimiento político y social más importante en la historia reciente del país.



“No es momento de divisiones, necesitamos sumar a todas las estructuras y todos los liderazgos, todos somos compañeros y compañeras, debemos fraternidad, inclusión respeto y lealtad al proyecto de liderazgo de nuestra compañera Claudia”, enfatizó.Las y los participantes en este proceso junto a Claudia Sheinbaum: Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, coincidieron en que es momento de mantenerse unidos para seguir consolidando la Cuarta Transformación de la vida pública de México.Además de las y los consejeros, asistieron como invitados especiales la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; la secretaria de Educación, Leticia Ramírez; el secretario de Turismo, Miguel Torruco; el director general del IMSS, Zoé Robledo, entre otros.Previo a esta Tercera Sesión, Escandón Cadenas, junto a sus homólogas y homólogos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se reunió con la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum con la finalidad de cerrar filas para seguir impulsando este movimiento a nivel nacional. Comunicado de PrensaSheinbaum Recibe Constancia ComoCoordinadora de Defensa de la 4TEn el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional Morena, Claudia Sheinbaum recibió de manos del presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo y el líder nacional del partido, Mario Delgado, la constancia que la acredita como Coordinadora de los Comités en Defensa de la 4T para las elecciones de 2024.El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que su partido está listo para enfrentar al «dinosaurio» en 2024, en alusión al Frente Amplio por México.Al encabezar la tercera sesión del Consejo Nacional del partido guinda, sostuvo que no temen enfrentar a la candidata del mencionado frente, a quien calificó como «un personaje Fake».«El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices, en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende», declaró.Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció las labores de Morena durante el proceso para elegir al coordinador de la defensa de la 4T.«Es el momento de superar diferencias necesitamos sumar a todas las estructuras y liderazgos, todos somos compañeros y nos debemos fraternidad, lealtad y unidad al liderazgo de Claudia Sheinbaum, una mujer que en resumen ha dedicado su vida a la lucha de Andrés Manuel López Obrador», señaló.Mientras tanto, Ricardo Monreal señaló que ganar la presidencia es importante, pero también 2 mil 246 cargos públicos, incluido la mayoría en el Congreso, con los partidos políticos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde.Al tomar la palabra, Manuel Velasco Coello, refrendó su total apoyo a Claudia Sheinbaum y aseguró que se encuentran sin titubeos, regateos ni condicionamientos.Aseguró que el proceso interno dio la oportunidad de recorrer el país y defender su visión, y dónde Claudia Sheinbaum ganó con contundencia. Sun