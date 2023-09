En Huixtán, Rutilio Escandón Inaugura Pavimentación de Calles en la Localidad de Lázaro Cárdenas Chilil

En su visita por el municipio de Huixtán, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas acudió a la comunidad de Lázaro Cárdenas Chilil, donde inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de calles, como parte de las líneas de acción que se impulsan en la entidad para combatir el rezago social, mejorar la movilidad y la seguridad, agilizar la circulación vehicular y elevar el bienestar y la calidad de vida de las y los habitantes.

Acompañado de la población beneficiada, el mandatario recorrió y constató la calidad de esta obra de infraestructura vial, luego de señalar que en esta primera etapa se entrega una obra integral, ya que no solo se trabajó en la pavimentación de la vialidad como tal, sino también cuenta con banquetas, alumbrado público y un servicio hidráulico y sanitario totalmente rehabilitado. Anunció que antes de que finalice este año se concluirá la segunda etapa.

“Los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan unidos y empujan por la misma dirección para hacer realidad los legítimos sueños y esperanzas de la ciudadanía, sobre todo de los pueblos originarios; por eso, entregamos grandes obras que se pueden palpar y se pueden ver, y que además son parte del desarrollo y el progreso del pueblo de Chiapas”, afirmó al señalar la importancia de esta acción, pues, desde su fundación en 1935, esta localidad indígena no contaba con vialidades pavimentadas.

Al destacar que, gracias al trabajo humano y visionario del presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas recibe más de 37 mil millones de Pesos a través de los programas integrales de desarrollo, que son distribuidos de forma directa a la gente, mediante los Bancos del Bienestar, Escandón Cadenas reafirmó que su gobierno no le va a fallar a su pueblo ni aflojará el paso, al contrario, se redoblaron los esfuerzos para seguir cumpliendo con las políticas públicas del Plan Estatal y Nacional de Desarrollo.

“Cuentan conmigo, porque todo esto que está pasando no lo habíamos visto en muchos años. Hoy llegó briosa la Cuarta Transformación y en los casi cinco años que estamos acompañando al presidente López Obrador, el cambio se hizo de inmediato. Se hizo a un lado el conflicto y la violencia, para buscar el bien común y la fraternidad entre los pueblos”, sostuvo.

En tanto, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, mencionó que estas vialidades responden a una petición directa de los habitantes, y hoy se entrega una primera etapa de este circuito que consta de 500 metros, y se arranca la segunda etapa de 800 metros. “Esto es porque hoy los pueblos indígenas están en el corazón del gobernador. Hoy tenemos su palabra empeñada y se cumple con lo que necesita el pueblo de Chiapas”.

El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, dijo que la entrega de esta obra es una muestra del trabajo responsable y comprometido del gobernador Rutilio Escandón, pues ahora, sostuvo, en los pueblos originarios se puede ver bienestar y progreso, mediante proyectos de salud, educación y otras obras de gran impacto social. “La voz de los pueblos indígenas nunca más será callada, nunca más nos dejarán en el olvido, porque este gobierno nos atiende y nos escucha”. Boletín Oficial