Chiapas le ha Dado Grandes Aportaciones a la Federación: Eduardo Ramírez Aguilar

Inauguró Exposición "Los Bicentenarios de Chiapas. Documentos Históricos".

En el marco de la celebración de los 199 años de la Federación de Chiapas a México, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Eduardo Ramírez, afirmó que Chiapas le ha dado grandes aportaciones a la Federación, pero también hay asignaturas pendientes con cada uno de sus habitantes..

Durante la inauguración de la exposición “Los Bicentenarios de Chiapas. Documentos históricos”, de Juan Esteban Gutiérrez Manzano, el legislador morenista sostuvo que “es un momento para reflexionar sobre nuestro presente y el futuro de nuestro país, pero particularmente de nuestro estado, que tiene mucho que seguir aportando”.



El también coordinador parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado indicó que el próximo 14 de septiembre de 2024 se cumplirán los 200 años de Chiapas en la Federación, conmemoración que no debe pasar inadvertida, por ello, afirmó que, aunque ya no esté en el Senado, trabajará para que las y los chiapanecos hagan un reconocimiento a las mentes brillantes que dejaron lo mejor de su vida mediante la edición de libros, la organización de conferencias y el montaje de exposiciones.En ese marco, Eduardo Ramírez dijo que Chiapas tiene una característica distinta, pues ahí se presentó el primer ejercicio de democracia participativa, ya que su incorporación a México se hizo a través de una consulta."No somos la anexión de Chiapas a México, así se ha manejado incluso en los libros de texto, Chiapas no es anexo de nadie, Chiapas decidió federarse", afirmó.