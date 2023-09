Pobladores de Pavencul Bloquean Caminos y Retienen a Obreros

Se espera que hoy viernes acuda una comisión conformada por representantes de la constructora y autoridades locales para solucionar el conflicto.

*SE INCONFORMAN DEBIDO A QUE CONSTRUCTORA NO CUMPLIÓ LOS COMPROMISOS PACTADOS EN LA OBRA DE LA CARRETERA.

Tapachula, Chiapas; a 28 de septiembre del 2023.- Pobladores de la Región Indígena Man de la zona alta de este municipio, bloquearon desde la mañana de este jueves los caminos rurales que conducen a ese lugar, en protesta porque señalan que la empresa que lleva a cabo los trabajos de mantenimiento de esa carretera, incumplió los compromisos pactados.

El cierre de las vialidades se lleva a cabo en los tramos cercanos a las comunidades de Pavencul, Toquiàn Grande y Shanjalé, que es donde los campesinos estaban más molestos.

Informes preliminares de la situación señalan que también fueron retenidas varias personas, entre ellos el representante de la constructora, el responsable de la obra, choferes y una decena de camiones de carga que participan en esas tareas.

De acuerdo a lo que expresaron algunas autoridades rurales al rotativo EL ORBE, la constructora había pactado incluir unas reparaciones adicionales de 400 metros dentro de ese proyecto, pero señalan que les han dicho que ya no se hará, por cuestiones de haber superado el presupuesto asignado.

Una comisión de funcionarios de los tres niveles de gobierno se había preparado para trasladarse a ese lugar y tratar de firmar alguna minuta que permitiera poner en marcha una solución y de paso liberar a los retenidos, pero ya no acudieron.

Por la tarde se informó que también ya estaban listos decenas de elementos de la Guardia Nacional y de diversas corporaciones policiacas para el rescate con el uso de la fuerza pública, pero tampoco se hizo.

A pesar de que las autoridades rurales aseguran que los retenidos se encuentran bien de salud y sin daño alguno, hasta ahora no hay como confirmarlo.

Se espera que este viernes se realice un acercamiento entre los representantes de los inconformes, así como de la constructora y las autoridades para abordar el problema. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello