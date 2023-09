Migrantes Afirman que la Comar e INM Sólo Simulación Atención de Solicitudes

*Señalan que Esto ha Generado la Aglomeración de Extranjeros en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; a 28 de septiembre del 2023.- La situación en el Parque Ecológico de Tapachula se ha tensado en las últimas horas, luego de que migrantes aseguran que la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), solo simulan atenderlos con fines de contabilidad, pero nada más, aunque la realidad es otra.

A partir de esta semana, ese parque ha sido habilitado como oficina de la COMAR y las autoridades han reportado que «atienden» a unos dos mil indocumentados al día

Iris Canchola, se origen hondureño, dio a conocer en entrevista con el rotativo EL ORBE que los obligan a realizar largas filas durante todo el día, bajo los ardientes rayos del sol o la intensa lluvia, y cuando llegan ante los servidores públicos de inmediato les preguntan nombre y nacionalidad para realizar el registro de «atención», sin saber cuál es la petición.



Luego, cuando señalan que lo único que quieren es un documento que les permita atravesar todo el territorio nacional en sus aspiraciones de llegar a los Estados Unidos, les dicen que no es ahí donde deben tramitar ese salvoconducto y les piden que se retiren como llegaron, sin nada, pero ya quedaron en el registro como `atendidos».Mientras que, para aquellos que reúnen los requisitos para solicitar una Visa Humanitaria por Razones Humanitarias, lo único que les dan -según ella- es un número y una fecha, que no es otra cosa que una cita para que se presenten en otra oficina de la COMAR, pero también ya se contabilizaron como «atendido».Sin embargo, al llegar a las otras oficinas, les dan a conocer que apenas comienza su protocolo y por lo tanto tienen que presentar sus solicitudes, someterse a estudios socio económicos y otros, y aun cuando no les garantizan nada, los vuelven anotar como «atendidos», y que hay les van a llamar, si es que son aprobados, pero deben permanecer en Tapachula el tiempo que sea necesario.Comentó que algo similar ocurre en Regulación Migratoria del INM, al sur de la ciudad y que por ello hay una gran aglomeración de extranjeros en la región.Calculó que en el Parque Ecológico hay unas ocho mil personas en espera, mientras que en el INM unos cinco mil. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello