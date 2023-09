Culmina Cosecha de Rambután con Más Pérdidas que Ganancias: Productores

*Guatemala se Convierte en el Principal Competidor.

Tapachula, Chiapas; a 28 se septiembre del 2023.- Aun cuando los municipios de la frontera sur de Chiapas produjeron más de 40 mil toneladas de Rambután y eso significa una muy buena cosecha, el ciclo agrícola recién concluido ya es considerado como el peor de la historia de ese cultivo en la entidad.

Aunque eso parezca contradictorio, fueron otros factores los que intervinieron, como los errores en los canales de comercialización y el hecho de que Guatemala inundó su territorio con ese tipo de árboles y dejó de ser uno de los principales consumidores de lo producido en Chiapas y ahora se ha convertido en su competidor, aunque con una fruta de menor calidad.

Así lo narró en entrevista para el rotativo EL ORBE, Víctor Pérez Saldaña, empresario pionero en el cultivo del Rambután en la entidad, quien dijo que esta fue una cosecha de mucha reflexión, y no como se hubiera esperado.

Explicó que la producción en la frontera sur se divide en tres grandes grupos localizados en: Zona baja, Metapa de Domínguez y Frontera Hidalgo; parte media, desde el kilómetro 10 y todo el municipio de Tuxtla Chico; además de la región alta, en Cacahoatán y Unión Juárez.

En el primero de los casos, hubo buena cosecha y sus precios iníciales superaron los 60 pesos por kilogramo, lo que hacía ver que el año sería magnífico.

Sin embargo, en las zonas media y alta, donde la cosecha comenzó en los meses de junio y julio, los precios bajaron de manera drástica, al grado de caer por debajo de los costos de producción. Lo peor vino después porque llegó a los dos pesos por kilo, es decir, más o menos lo que se paga por el corte.

Recordó que se trata de un año de reflexión, porque ahora los productores de toda la región tendrán que analizar las estrategias que deberán de implementar de manera conjunta para afrontar los nuevos retos, o de plano renunciar a ese cultivo.

De entrada, habrá que evaluar lo que ocurre con fruta de Guatemala, porque ahora ya no son compradores, sino competidores.

Para tener una dimensión de lo que eso significa, explicó que esa nación compraba un 40 por ciento de la producción de Chiapas (unas 20 mil toneladas), y que este ciclo apenas fueron unas cuatro mil.

Por ello el primer plan es aprovechar la alta calidad del Rambután de Chiapas y abrir otras vías de venta. No sólo en los nichos de los Estados Unidos y Europa, sino también enfocar los esfuerzos al mercado nacional, que sigue siendo un mercado potencial poco utilizado.

A la par de eso, cuidar al extremo los actos de corrupción y contrabando, para evitar que esa fruta se cruce a Chiapas para combinarlo con la local y aprovechar los clientes. EL ORBE/JC