miércoles, agosto 13, 2025
Tráiler cargado de banano vuelca en la carretera Tapachula–Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas a 12 de agosto 2025. – La tarde de este martes, minutos antes de las 18:00 horas, un tráiler terminó volcado en el tramo carretero Puerto Madero–Tapachula, a la altura de la entrada a Río Florido.

De acuerdo con reportes preliminares, el tractocamión circulaba rumbo a Tapachula cuando, presuntamente por un error humano, el conductor perdió el control y la pesada unidad se volcó sobre su costado derecho, dejando únicamente daños materiales y un gran susto para el operador.

El vehículo transportaba cajas de banano con destino al centro del país. Afortunadamente, no se registraron actos de rapiña.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Tapachula para valorar al chofer, así como la Policía Municipal —unidad 0434—, que aseguró el área. Posteriormente, arribó la Guardia Nacional División Caminos, encargada de deslindar responsabilidades.

Personal de grúas realizó las maniobras para retirar la unidad, lo que generó un ligero congestionamiento vehicular durante varios minutos. El orbe / Carlos montes

