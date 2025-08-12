miércoles, agosto 13, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto...
Al InstanteRojas

SSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto abuso de autoridad

0
42

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a seis elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), como presuntos responsables de los lamentables hechos de abuso de autoridad hacia una persona del sexo masculino en el municipio de Chilón, mismos que se hicieron públicos a través de un video que circula en redes sociales.

Los elementos Bastida “N”, Jesús “N”, Iván “N”, Eugenio “N”, Lázaro “N” y Joél “N” fueron presentados ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción para dar inicio a la carpeta de investigación y determinar su situación legal.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso de continuar trabajando con Cero Corrupción y Cero Impunidad.

SSP y FGE detienen a 6 elementos de la FRIP por presunto abuso de autoridad
Artículo anterior
Despliegan operativo en la Frailesca para dar con responsables del homicidio de un joven en Villaflores
Artículo siguiente
Detenidos, 59 elementos de la Policía de Cintalapa y 4 presuntos integrantes de un grupo delictivo: FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con unidad, Eduardo Ramírez llama a transformar la realidad de las niñas y niños de Chiapas

Al Instante staff - 0
Durante el foro estatal “La paz comienza en casa: la crianza positiva para prevenir la violencia”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó la importancia...
Leer más

Tráiler cargado de banano vuelca en la carretera Tapachula–Puerto Madero.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 12 de agosto 2025. - La tarde de este martes, minutos antes de las 18:00 horas, un tráiler terminó volcado en...
Leer más

Detenidos, 59 elementos de la Policía de Cintalapa y 4 presuntos integrantes de un grupo delictivo: FGE

Al Instante staff - 0
• Las y los policías fueron detenidos por los presuntos delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa La Fiscalía General del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV