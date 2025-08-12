Despliegan operativo en la Frailesca para dar con responsables del homicidio de un joven en Villaflores

• FGE, Defensa y SSP analizan estrategia y avances de la investigación

• Los hechos ocurrieron en el lugar del hallazgo

Por acuerdo de la Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, desde esta mañana se realizó un despliegue operativo en toda la región de la Frailesca para esclarecer el homicidio de un joven, en el ejido Guadalupe Victoria de Villaflores.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el Comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velazco, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, analizaron personalmente la estrategia y los avances de la investigación, la cual arrojó que fue en el lugar del hallazgo donde ocurrieron los hechos, privándolo de la vida con armas cortas.

Además de que se encontraron diversos cartuchos calibre 9 mm, se tiene información del vehículo y de cuántos sujetos participaron.

“Estamos aquí presentes con las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, y se reforzará el despliegue operativo y de investigación en toda esta región hasta dar con los responsables. Seguiremos trabajando porque la paz de Chiapas y de la Frailesca se construye todos los días”, expresó el Fiscal General.

Por su parte, el Secretario de Seguridad del Pueblo enfatizó que no se moverán de la Frailesca hasta que se logre la detención de las y los que resulten responsables por este hecho, teniendo la seguridad de que se logrará su captura para entregarlos a la justicia. “Siempre hemos tenido resultados, y esta no va a ser la excepción”, aseveró.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, reiteran su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz del pueblo chiapaneco, con Cero Corrupción y Cero Impunidad.