sábado, diciembre 13, 2025
InicioSección PoliticaLocalEmpresarios Llaman a la Apertura de Inversión Para Consolidar los Polos...
Local

Empresarios Llaman a la Apertura de Inversión Para Consolidar los Polos de Desarrollo

*Destacan la Importancia de la Generación de Empleos.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) advirtió un marcado desinterés entre las empresas que inicialmente buscaban participar en las licitaciones para los Polos de Desarrollo y Bienestar del Sur-Sureste, lo que obligó a las autoridades a relanzar la convocatoria.
Abel Ruiz Méndez, presidente de CANACINTRA, acompañado por el vicepresidente Rolando Hernández, explicó que, ante la retirada de varias empresas se está impulsando que las nuevas inversiones provengan prioritariamente de empresarios mexicanos, especialmente de las zonas centro y norte del país.

“Queremos atraer a las maquiladoras y manufactureras del norte para que se instalen en estos polos”, afirmó.
Recordó que la propuesta inicial consideraba tres años de incentivos fiscales; sin embargo, el Gobernador se comprometió a gestionar que estos beneficios se mantengan durante todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que daría mayor certeza y competitividad al proyecto.
La estrategia de promoción se realiza en coordinación con un empresario local que mantiene comunicación directa con la licenciada Patricia Armendáriz, responsable federal de impulsar los Polos de Desarrollo.
El objetivo, subrayó, es que las empresas mexicanas tengan prioridad en la instalación y operación dentro de estas zonas.
El líder industrial destacó que los polos no solo buscan dinamizar la economía regional, sino también atender la presión migratoria mediante la generación de empleos formales y mejor remunerados.
“Estos espacios funcionarán como un punto de contención, los migrantes encontrarán aquí oportunidades laborales que eviten su tránsito hacia el norte”, señaló.
Aunque existe preocupación por el retraso en la puesta en marcha prevista para los primeros meses de 2026, CANACINTRA mantiene confianza en las gestiones estatales. Asimismo, informó que compañías extranjeras y centroamericanas también han mostrado interés en establecerse en Chiapas.
En materia de recursos, aseguró que el suministro de agua está garantizado, pues el sureste cuenta con reservas suficientes para cubrir la demanda industrial. EL ORBE/Nelson Bautista

