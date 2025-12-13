sábado, diciembre 13, 2025
Impulsan el Ajedrez Como Materia en Escuelas de la Región Soconusco

*Fortalece el Pensamiento Juvenil.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre de 2025.- La Jefatura de Enseñanza de Secundarias Técnicas de la Zona 06 puso en marcha una estrategia educativa para integrar el ajedrez en las aulas, con la finalidad de potenciar el desarrollo cognitivo de los estudiantes y promover actividades formativas alineadas con la Nueva Escuela Mexicana.

Manuel Jacinto Cabrera, jefe de Enseñanza, informó que el propósito es capacitar a los docentes y vincular esta disciplina especialmente con la asignatura de Matemáticas, a fin de reforzar habilidades como el razonamiento lógico y la toma de decisiones.
“Queremos que los maestros impulsen el aprendizaje del ajedrez para fortalecer el pensamiento matemático de los alumnos”, señaló.
El ajedrez, considerado un deporte ciencia, contribuye al pensamiento crítico, la anticipación de escenarios y la convivencia respetuosa entre los jóvenes.
La iniciativa también busca impactos positivos en áreas como Lenguaje, Formación Cívica y Ética, y en el desarrollo emocional.
“Destacó que esta práctica ofrece una alternativa sana frente a situaciones de riesgo. Pensamos que, al aprender ajedrez, los jóvenes se mantengan en una actividad deportiva formativa en lugar de acercarse a conductas que pueden llevarlos a las adicciones”, explicó.
La estrategia responde a un proyecto promovido por la Secretaría de Educación y se replica en la región como parte del fortalecimiento integral de la juventud. La jefatura confía en que esta formación incremente la participación estudiantil en los próximos torneos de zona y competencias estatales. EL ORBE/Nelson Bautista

