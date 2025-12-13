sábado, diciembre 13, 2025
Ayuntamiento de Tapachula Llama a Denunciar a Quienes Tiren Basura en la Vía Pública

*Para Mantener Limpias y Seguras las Calles.

Tapachula, Chiapas; 12 de diciembre de 2025.El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDURBE), hace un llamado a la ciudadanía para denunciar a las personas que tiren basura o residuos sólidos en la vía pública, no respeten los horarios de recolección o dañen los contenedores, con el objetivo de mantener calles limpias y seguras en la ciudad.
Derivado de denuncias ciudadanas, se ha logrado la detención de más de cuatro personas sorprendidas en flagrancia por tirar basura fuera de los horarios establecidos, intentar quemar contenedores y generar focos de contaminación en espacios públicos, conductas que han derivado en sanciones y multas superiores a los 5 mil pesos, conforme a la normatividad vigente.

SEDURBE, responsable de coordinar las rutas, horarios y el sistema de recolección, mantiene la operación de más de 14 tolvas, además de realizar rondines de supervisión permanente en coordinación con la Policía Municipal, que actúa de manera preventiva y prudente para preservar el orden y la limpieza urbana. Las denuncias pueden realizarse al número de Seguridad Pública Municipal, así como directamente con cualquier elemento o patrulla que se encuentre en labores de vigilancia o recorrido.
El Ayuntamiento de Tapachula destaca que, gracias a las denuncias realizadas por la ciudadanía, zonas que anteriormente eran focos de infección han logrado mantenerse limpias de manera permanente, como el punto ubicado en la 5ª Poniente esquina con 2ª Norte, donde, tras la detención de personas que insistían en tirar basura, se ha recuperado el orden y la limpieza. La participación ciudadana sigue siendo fundamental, porque cuidar Tapachula es una responsabilidad compartida. Boletín oficial

