Eduardo Ramírez Encabeza Acciones Preventivas Ante el Ingreso del Frente Frío 21

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presidió la instalación del Comité Estatal de Emergencias ante el ingreso del frente frío número 21, fenómeno que podría provocar lluvias de 75 a 150 milímetros en municipios de las regiones Norte, De Los Bosques, TulijáTseltal Chol y Maya de Chiapas, a partir de este domingo.

El mandatario dio a conocer que, de manera preventiva, se habilitaron albergues y se distribuyen víveres en zonas vulnerables. Añadió que las autoridades mantienen un monitoreo permanente de los ríos y que se cuenta con maquinaria para evitar que las comunidades queden incomunicadas ante posibles deslaves.



“Vamos a trabajar como si fuéramos a enfrentar un fenómeno natural de gran magnitud. Para mí lo más importante es proteger la vida de las personas. Lo material, como los caminos y las viviendas, lo podemos recuperar, pero cuidar la vida de los seres humanos es una prioridad”, señaló.Al reiterar que permanecerá atento a las acciones que se realicen en las regiones que se encuentran en estado de alerta por las lluvias, el Gobernador pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil para resguardar su integridad.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, explicó que el frente frío número 19 dejó afectaciones en 13 municipios de cuatro regiones del Estado, entre ellas: el desbordamiento de 10 ríos, 22 tramos carreteros inhabilitados, un puente y seis escuelas dañadas, así como mil 175 familias damnificadas. Además, lamentó el fallecimiento de una menor de 12 años que perdió la vida al intentar cruzar un río.En la sesión participaron la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como Presidentas y Presidentes Municipales de las regiones afectadas, quienes se enlazaron de manera virtual.Boletín oficial