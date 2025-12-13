Más de 13 Millones de Feligreses Visitaron la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la CDMX

Más de 5 mil Elementos Policiacos y Rescatistas Fueron Desplegados Para Garantizar la Seguridad de los Peregrinos

Se Prevé la Llegada de más Feligreses Hasta el Domingo 14 de Diciembre

Se Retiraron 980 Toneladas de Residuos Generados por los Millones de Visitantes

*PEREGRINACIONES DE TODO EL PAÍS ARRIBARON DESDE LA NOCHE DEL JUEVES Y MADRUGADA DEL VIERNES, A AGRADECER LOS FAVORES Y MILAGROS QUE LES HA CONCEDIDO LA VIRGEN DEL TEPEYAC.

Las autoridades de la Ciudad de México informan que este año la afluencia de peregrinos superó las cifras históricas registradas en celebraciones anteriores del 12 de diciembre.



En la Basílica de Guadalupe se registraron más de 13 millones de feligreses, de acuerdo con el informe oficial emitido por autoridades de la Ciudad de México. Este corte corresponde al mediodía, tras concluir el flujo más intenso por las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe.La alcaldía Gustavo A. Madero detalló que, pese a la disminución natural de asistentes después del evento principal, se mantiene la previsión de llegada de más feligreses hasta el domingo 14 de diciembre.Las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con la GAM, reportaron tres mil 441 atenciones médicas dentro del atrio y dos mil 476 fuera de él, todas de carácter menor, excepto ocho casos que requirieron traslado hospitalario.Además, LOCATEL registró 58 reportes de extravío, de los cuales seis permanecen activos.Tras el descenso del mayor flujo de visitantes, se inició el retiro gradual de puestos de atención y carpas de paramédicos, aunque la brigada médica de la Basílica continúa activa para responder a cualquier eventualidad.La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que la Policía Metropolitana sigue realizando patrullajes especialmente en zonas donde aún pernoctan visitantes.El operativo desplegó cinco mil 80 elementos distribuidos en rutas clave como las calzadas Ignacio Zaragoza, Tlalpan y avenida Insurgentes. Este dispositivo utiliza 255 vehículos, 145 camionetas, 73 motocicletas, 15 grúas, 13 ambulancias, cinco motoambulancias, dos drones y dos helicópteros.En materia de limpieza, la GAM informó que junto con personal del Gobierno de la Ciudad se retiraron 980 toneladas de residuos generados por los millones de visitantes.Las autoridades prevén que la afluencia de peregrinos siga incrementándose de manera moderada en los próximos días debido a actividades religiosas programadas y a la salida escalonada de grupos provenientes del interior de la República.SEGURIDAD, LO QUE MÁS PIDE FELIGRESÍAA LA VIRGEN DE GUADALUPE: CEMEl presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, afirmó que uno de los temas que más preocupan en el país y en el estado es la seguridad, por lo que es una de las peticiones que hacen este día a la Virgen de Guadalupe.«María también está preocupada por esta falta de paz, seguridad y democracia, y esta falta de honestidad que sufre México», expresó el obispo de la Diócesis de Cuernavaca.El jerarca católico dijo que este 12 de diciembre es un día lleno de esperanza que tanto necesita México con noticias tan difíciles, tristes y complejas, y ver la fe del pueblo en la Basílica de Guadalupe abre un horizonte de optimismo.Ramón Castro dijo que es importante pedir a Dios, pero no va a sustituir lo que corresponde a cada uno de los ciudadanos. Sun