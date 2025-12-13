sábado, diciembre 13, 2025
Impulsan Talleres de Lectura en la Casa de la Cultura de Puerto Madero

*Dirigido a la Comunidad Joven.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- La Casa de la Cultura de Puerto Madero alertó sobre un fenómeno creciente entre los jóvenes de la comunidad, el debilitamiento de la comprensión lectora, la escasa investigación y el uso excesivo de herramientas de Inteligencia Artificial como sustituto del estudio.
Mario Fernando Méndez Chiu, tallerista e integrante del Programa Nacional de Salas de Lectura, señaló que la intención no es prohibir la tecnología, sino promover un equilibrio responsable.

“Los jóvenes optan por lo más fácil. Usan estas herramientas, pero omiten el proceso de búsqueda y análisis. Se está perdiendo la interacción con la escritura y las fuentes originales”, advirtió.
Señaló, la raíz del problema está en la brecha entre leer e interpretar, la poca cercanía con la literatura limita la construcción de ideas, la visualización y el pensamiento crítico.
Ante este panorama, la Casa de la Cultura fortaleció su estrategia de fomento lector mediante un Círculo de Lectura dirigido a adolescentes de 12 a 17 años, con énfasis en comprensión e interpretación textual.
El tallerista destacó que elevar el nivel lector es esencial para el desarrollo académico, especialmente en una comunidad donde más de 700 jóvenes cursan estudios de nivel medio superior y universidad, entre ellos los pertenecientes a la UNACH Sistemas Costeros y la Politécnica Nacional.
Aunque la participación actual ronda el 15%, el proyecto muestra crecimiento gracias al interés que generan las discusiones literarias y los temas abordados.
Las personas interesadas pueden acudir para conocer las próximas sesiones y los textos a trabajar, con el fin de recuperar el hábito de la lectura profunda y la investigación autónoma. EL ORBE/Nelson Bautista

