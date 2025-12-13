Impulsan Talleres de Lectura en la Casa de la Cultura de Puerto Madero

*Dirigido a la Comunidad Joven.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- La Casa de la Cultura de Puerto Madero alertó sobre un fenómeno creciente entre los jóvenes de la comunidad, el debilitamiento de la comprensión lectora, la escasa investigación y el uso excesivo de herramientas de Inteligencia Artificial como sustituto del estudio.

Mario Fernando Méndez Chiu, tallerista e integrante del Programa Nacional de Salas de Lectura, señaló que la intención no es prohibir la tecnología, sino promover un equilibrio responsable.



1 de 2

“Los jóvenes optan por lo más fácil. Usan estas herramientas, pero omiten el proceso de búsqueda y análisis. Se está perdiendo la interacción con la escritura y las fuentes originales”, advirtió.Señaló, la raíz del problema está en la brecha entre leer e interpretar, la poca cercanía con la literatura limita la construcción de ideas, la visualización y el pensamiento crítico.Ante este panorama, la Casa de la Cultura fortaleció su estrategia de fomento lector mediante un Círculo de Lectura dirigido a adolescentes de 12 a 17 años, con énfasis en comprensión e interpretación textual.El tallerista destacó que elevar el nivel lector es esencial para el desarrollo académico, especialmente en una comunidad donde más de 700 jóvenes cursan estudios de nivel medio superior y universidad, entre ellos los pertenecientes a la UNACH Sistemas Costeros y la Politécnica Nacional.Aunque la participación actual ronda el 15%, el proyecto muestra crecimiento gracias al interés que generan las discusiones literarias y los temas abordados.Las personas interesadas pueden acudir para conocer las próximas sesiones y los textos a trabajar, con el fin de recuperar el hábito de la lectura profunda y la investigación autónoma. EL ORBE/Nelson Bautista