Comerciantes del Centro Reportan Ventas Navideñas de Apenas el 50%

*Crisis Económica Afecta el Bolsillo de las Familias.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- A pocos días de Nochebuena y Fin de Año, el comercio de temporada en Tapachula atraviesa una de sus peores rachas.



La venta de artículos navideños permanece estancada y sin señales de mejora. La falta de liquidez en los hogares ha reducido drásticamente la capacidad de compra, dejando los pasillos del mercado semivacíos.Nelly Mérida Pinto, vendedora de productos de temporada, expresó su preocupación ante la escasa afluencia de clientes.“Todavía no se ve nada bueno. No sé si es por falta de dinero, pero no es como otros años, cuando el mercado estaba lleno”, comentó.La comerciante estima que las ventas no alcanzan ni el 50% de lo habitual. La cifra refleja una caída severa respecto a años anteriores, cuando la demanda era tan alta que los vendedores apenas podían atender a los compradores.“Ni siquiera este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe una fecha que tradicionalmente impulsa el comercio religioso logró generar movimiento. Hoy, siendo un día festivo, no se ve nada. Los compañeros que venden flores y veladoras tampoco alcanzaron ni el 50%, ni siquiera el 25%”, lamentó.La baja demanda afecta especialmente a mujeres comerciantes que sostienen a sus familias y dependen de créditos para surtirse.“Realizamos préstamos para comprar mercancía y a veces no recuperamos ni para pagar el préstamo”, explicó.La mercancía no vendida deberá almacenarse hasta el próximo año, o en el mejor de los casos, circular nuevamente hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando algunos clientes buscan reemplazar adornos o luces.“El rezago de inventario y las deudas pendientes se han convertido en una carga económica y emocional. La mayoría somos mujeres que trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos. Nos desvelamos para darles una vida mejor”, señaló.Ante este panorama, los comerciantes exhortan a la población a consumir en el mercado local para mitigar el impacto de una temporada navideña marcada por la recesión económica. EL ORBE/Nelson Bautista