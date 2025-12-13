sábado, diciembre 13, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalComerciantes del Centro Reportan Ventas Navideñas de Apenas el 50%
Local

Comerciantes del Centro Reportan Ventas Navideñas de Apenas el 50%

0
8

*Crisis Económica Afecta el Bolsillo de las Familias.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- A pocos días de Nochebuena y Fin de Año, el comercio de temporada en Tapachula atraviesa una de sus peores rachas.

La venta de artículos navideños permanece estancada y sin señales de mejora. La falta de liquidez en los hogares ha reducido drásticamente la capacidad de compra, dejando los pasillos del mercado semivacíos.
Nelly Mérida Pinto, vendedora de productos de temporada, expresó su preocupación ante la escasa afluencia de clientes.
“Todavía no se ve nada bueno. No sé si es por falta de dinero, pero no es como otros años, cuando el mercado estaba lleno”, comentó.
La comerciante estima que las ventas no alcanzan ni el 50% de lo habitual. La cifra refleja una caída severa respecto a años anteriores, cuando la demanda era tan alta que los vendedores apenas podían atender a los compradores.
“Ni siquiera este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe una fecha que tradicionalmente impulsa el comercio religioso logró generar movimiento. Hoy, siendo un día festivo, no se ve nada. Los compañeros que venden flores y veladoras tampoco alcanzaron ni el 50%, ni siquiera el 25%”, lamentó.
La baja demanda afecta especialmente a mujeres comerciantes que sostienen a sus familias y dependen de créditos para surtirse.
“Realizamos préstamos para comprar mercancía y a veces no recuperamos ni para pagar el préstamo”, explicó.
La mercancía no vendida deberá almacenarse hasta el próximo año, o en el mejor de los casos, circular nuevamente hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, cuando algunos clientes buscan reemplazar adornos o luces.
“El rezago de inventario y las deudas pendientes se han convertido en una carga económica y emocional. La mayoría somos mujeres que trabajamos para sacar adelante a nuestros hijos. Nos desvelamos para darles una vida mejor”, señaló.
Ante este panorama, los comerciantes exhortan a la población a consumir en el mercado local para mitigar el impacto de una temporada navideña marcada por la recesión económica. EL ORBE/Nelson Bautista

Comerciantes del Centro Reportan Ventas Navideñas de Apenas el 50%
Artículo anterior
Sembrando Vida Impulsa la Economía de las Comunidades Rurales: Productores
Artículo siguiente
Impulsan Talleres de Lectura en la Casa de la Cultura de Puerto Madero
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Brindis Navideño de la Secretaría de la Frontera Sur

Al Instante staff - 0
La Secretaría de la Frontera Sur, encabezada por la secretaria María Amalia Toriello, realizó su tradicional Brindis Navideño en conocido restaurante, donde titulares y...
Leer más

Aprehenden a presunto violador de Chanal: FGE

Al Instante staff - 0
- Presuntamente es elemento activo de la Policía Municipal Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción...
Leer más

Periodistas de la Frontera Sur Celebran 28 Años de Peregrinación Guadalupana

Al Instante staff - 0
• Una tradición de fe que fortalece al gremio de comunicadores. Tapachula, Chiapas 12 de Diciembre del 2025.— Con profunda devoción y un sólido sentimiento de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV