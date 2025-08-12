Poder Judicial fortalece coordinación interinstitucional contra la violencia de género

En el marco de la mesa de trabajo convocada por el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de Chiapas, el Poder Judicial del Estado participó activamente a través de la directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Margarita Esther López Morales, refrendando el compromiso institucional de coadyuvar en la construcción de rutas de atención prioritarias para casos de violencia de género que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Este encuentro, celebrado en la Sala de Juntas del Cejum en Tuxtla Gutiérrez, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar una atención integral, especializada, en apego a un acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.

Durante la reunión, representantes del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, DIF Chiapas, Registro Público de la Propiedad y personal directivo del Cejum, analizaron estrategias conjuntas para optimizar la respuesta en la prevención, atención y acompañamiento a víctimas de violencia.

La participación del Poder Judicial se enmarca en la política impulsada por el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, de promover una justicia con humanismo, ética y sensibilidad, que atienda con calidad y calidez a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, asegurando que cada caso sea tratado con el debido respeto a la dignidad y a los derechos de las personas.