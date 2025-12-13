sábado, diciembre 13, 2025
Rojas

Explosión en Transformador Deja sin Suministro Eléctrico a Habitantes de Procasa

*Llaman a la CFE a que Atienda el Desperfecto.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre de 2025.- Una fuerte explosión sorprendió a los habitantes de la colonia Procasa, al surponiente de la Ciudad de Tapachula, dejando sin suministro eléctrico a decenas de viviendas.
Según reportes de vecinos, alrededor de las 3:00 de la tarde de este viernes escucharon un estruendo que llamó su atención.
Ante ello, varios habitantes salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido y se percataron de que la explosión provenía de un transformador ubicado sobre la calle Rodulfo Figueroa, muy cerca de la escuela primaria de la zona.
Debido a esta situación, los residentes realizaron reportes a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta por parte del personal de la paraestatal.
Por ello, hacen un llamado a las autoridades competentes para que el desperfecto sea atendido y reparado lo antes posible. EL ORBE / Mesa de Redacción

